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Евгений Князев
Евгений Князев
О персоне
Фильмография
Евгений Князев
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Дата рождения
9 августа 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Евгения Князева
Родился 9 августа 1955 года. Щекино, Тульская область, СССР (Россия).
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Фильмография Евгения Князева
Золотая маска в кино: Война и мир
спектакль
2022, Россия
0.0
Мир вашему дому!
комедия, драма
2017, Украина
7.0
Не ждали
драма
2017, Россия
0.0
Зеркала
биография, исторический, драма
2013, Россия
7.0
Рысак
драма
2005, Россия
5.0
На Верхней Масловке
драма
2005, Россия
5.0
Фантастическая история
фэнтези
1988, СССР
7.0
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