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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Данил Стеклов
Данил Стеклов
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Данил Стеклов
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Дата рождения
18 января 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Рост
179 см
Биография Данила Стеклова
Родился 18 января 1993 года. Москва, Россия.
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Фильмография Данила Стеклова
Презумпция виновности
драма
2020, Россия
4.0
Бег
триллер
2020, Россия
6.0
Новогодний ремонт
комедия
2019, Россия
5.0
Только не они
комедия
2018, Россия
3.0
Амбивалентность
драма
2018, Россия
6.0
Подбросы
драма
2018, Россия / Франция / Литва
5.0
ЖГИ!
драма
2017, Россия
7.0
Близкие
драма
2017, Россия
5.0
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