13 сентября 2025 11:01
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

11 сентября в прокат вышла киноадаптация не самого известного романа Льва Толстого «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым и Евгенией Леоновой в главных ролях. К выходу фильма мы собрали и другие экранизации русской классической литературы, вышедшие за последние годы.

Семейное счастье (2025)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Маша осталась круглой сиротой, но внезапно влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Она слишком юна, он намного старше. Их любви предстоит пройти многое, чтобы обрести глубокую чувственную близость.

Классическая жанровая экранизация в руках режиссера Стаси Толстой становится образцом авторского кино с индивидуальным видением. Пока в драматургической канве разворачиваются понятные каждому зрителю тревоги, эмоции и мотивы, язык фильма выстраивается через визуальную символику и цветовые решения. Получается поэтическое полотно об одном из самых сложных чувств — любви.

Мастер и Маргарита (2024)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Москва, 1930-е годы. Пока популярного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах, а спектакли по его пьесе отменяют, в столицу наведывается Воланд со свитой. В городе происходит разного рода чертовщина, а в маленьком скромном подвальчике разворачивается история страстной жертвенной любви.

Сложноустроенный роман Михаила Булгакова не так-то просто перенести на киноэкран за счет нескольких миров, существующих в этой вселенной параллельно. Однако авторам удалось вывести на первый план объединяющую фигуру автора, в которой угадывается и главный герой — Мастер, и образ самого писателя. Впечатляющий размах постановки, актерский состав с международными звездами и новое прочтение любимого романа миллионов — вот что делает новую экранизацию особенно яркой и запоминающейся. Фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Преступление и наказание (2024)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Студент Родион Раскольников живет в маленькой комнатушке и совершенно беден. Однажды у него рождается безумная идея: ограбить старуху-процентщицу, да еще и убить ее. План с самого начала выходит из-под контроля и в итоге превращается из страшной теории в путь к истинному раскаянию.

Режиссер Владимир Мирзоев подошел к культовому роману Достоевского нетривиально и попробовал переместить все действие в XXI век. Поэтому Раскольников в исполнении Ивана Янковского бродит по современному Петербургу в бежевом тренче и катается на самокате, Сонечка Мармеладова вместо желтого билета получает работу в стриптиз-клубе, а Марфа Петровна Свидригайлова попивает апероль в своем богатом загородном доме. Впрочем, к чему приводят безумные и абсурдные идеи, которые нашептывает сам черт, Мирзоев продемонстрировал на все сто.

Иван Денисович (2021)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Иван Шухов был некогда героем войны, но теперь оказался заключенным в сталинском лагере. Вместе с другими братьями по несчастью он строит огромный завод, важный для космической промышленности страны. И несмотря на холод, голод и другие нечеловеческие условия, Иван Денисович сохраняет стойкость духа, характер и мягкое справедливое сердце.

Советский режиссер Глеб Панфилов переосмысляет рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», примиряя несправедливость и стойкость человеческой натуры. Фиксируя последние дни из десятилетнего заключения героя, он задает и себе, и зрителю вопрос: какое будущее ждет Ивана Денисовича после всего пережитого? Ответ, очевидно, может быть неутешительным, зато точно с проснувшейся верой в добрых людей. Достоинство картины в том, что главную роль исполнил колоритный Филипп Янковский.

Война и мир (2016)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Несколько лет из жизни России XIX века. Война с Наполеоном разрушила судьбы сразу нескольких семей. Однако любовь, милосердие и высокие ценности все-таки позволяют героям обрести тихое личное счастье, даже если путь к нему был долог и тернист.

Безусловно, советскую экранизацию Сергея Бондарчука даже с учетом технологий современного кино превзойти вряд ли возможно. Однако для более молодого зрителя проект BBC может стать неплохой альтернативой, которая фокусируется на самых интересных и популярных линиях романа — на судьбах Пьера Безухова, Наташи Ростовой и Андрея Болконского. Именно эти герои очаровывают любого в романе-эпопее, который поначалу всегда кажется неподъемным.

Тихий Дон (2015)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Хутор Татарский станицы Вёшенской. Здесь испокон веков живут простые люди, соблюдая казачий уклад. Но кровавая смута и революция вносят свои корректировки в привычный быт и порядок. Изменения коснутся всех и отразятся на судьбах целых семей. Так, семьи Мелеховых, Коршуновых и Астаховых, вокруг которых выстроено повествование, оказываются в самом центре политических и военных переворотов.

Сериал Сергея Урсуляка охватывает основные события еще одного романа-эпопеи, но уже за авторством Михаила Шолохова. Колорит донских казаков и размах батальных сцен поистине впечатляет, а интригующие любовные линии не позволяют оторваться от экрана. Кроме того, в сериале задействован звездный каст — главные роли сыграли Евгений Ткачук, Полина Чернышова, Сергей Маковецкий, Дарья Урсуляк, Никита Ефремов, Александр Яценко и другие.

Солнечный удар (2014)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Безымянный поручик встречает на корабле таинственную незнакомку. Они, ведомые страстью, сходят с парома в небольшом уездном городке, чтобы провести единственную в их жизнях совместную ночь. Все, что после них останется — это опустевший гостиничный номер, неутолимое чувство разлуки и наваждение, похожее на солнечный удар.

В этом небольшом рассказе Иван Бунин — апологет трагической любви в русской классической литературе — выдвигает свою теорию о том, что истинное чувство любви и вызываемые им сильные эмоции похожи на солнечный удар. Он, как правило, случается мимолетно и лишь единственный раз в жизни. Никите Михалкову в этой экранизации удалось передать то самое неуловимое чувство горькой разлуки и навсегда ускользнувшей любви.

Анна Каренина (2012)

Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики

Анна Каренина давно замужем, но в браке она несчастна, потому что в нем нет любви. Однажды она знакомится с молодым и блистательным графом Вронским. Между ними вспыхивает непреодолимая страсть, они решаются на запретный роман несмотря на страх окончательно и бесповоротно потерять репутацию в высшем обществе.

Преимущество экранизации в том, что известный во всем мире роман Толстого адаптировал выдающийся британский драматург Том Стоппард. В этом смелом прочтении зритель может взглянуть на главную героиню без осуждения, а с пониманием и принятием. Кроме того, в этом фильме Кира Найтли показала блестящую актерскую игру.

София Маргацкая
София Маргацкая
