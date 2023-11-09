Marvel вновь разочаровывает: появились отзывы о «Капитане Марвел 2»

Вчера, 8 ноября, в свет вышел очередной фильм в рамках киновселенной Marvel, которым стал сиквел коммерчески успешной «Капитана Марвел» (2019). Вслед за премьерой в сети появились рецензии от авторитетных англоязычных СМИ. Кому-то из критиков фильм показался «глотком свежего воздуха» и успехом на фоне ряда предыдущих картин Marvel, но многие обозреватели разочаровались. Ниже представляем выдержки из рецензий.

Робби Коллин, The Daily Telegraph:

«Слоган оригинальной «Капитана Марвел» гласит: «Быстрее, выше, сильнее». Для второй части подходящим будет слоган: «Мы уже достигли дна?»

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«Это всё, конечно, совершенно нелепо, но представлено с очень импонирующим юмором и живостью — особенно визит троих главных героинь на планету, жители которой поют вместо того, чтобы говорить».

Ричард Уиттакер, The Austin Chronicle:

«Каждый фильм начинается со сценария. В случае с «Капитаном Марвел 2» быстро становится понятно, что в основу фильма легла грузная, непривлекательная и эмоционально плоская история с перегруженной экспозицией… И после этого все становится только хуже».

Эмили Землер, The Observer:

«Капитан Марвел 2» выгодно отличается от своих недавних предшественников в рамках киновселенной Marvel. Длясь менее двух часов, этот фильм, лишенный долгих вступительных сцен в угоду веселью, захватывает своим беззаботным тоном».

Кэти Уолш, Tribune News Service:

«По настроению «Капитан Марвел 2» соответствует глуповатой природе супергеройского научно-фантастического кино, рассчитанного на женскую аудиторию».

Джонни Олексински, New York Post:

«Если вы думали, что «Вечные» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» были низшими точками хромающей киновселенной Marvel, приготовьтесь к полному фиаско «Капитана Марвел 2».

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения «Капитана Марвел 2» сейчас составляет 58% при 130 отзывах.