Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2»

Студия Marvel выпустила новый трейлер супергеройского блокбастера The Marvels (в русскоязычной среде фильм фигурирует как «Марвелы» или «Капитан Марвел 2»).

По сюжету, злодейка Дар-Бенн (Зави Эштон), стремящаяся отомстить Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), с помощью могущественного артефакта связывает способности героини с силами Моники Рембо (Тейона Паррис) и Камалы Хан (Иман Веллани). Отныне каждый раз, когда девушки активируют свои невероятные дарования, они меняются друг с другом местами в пространстве. Им предстоит объединить силы с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), чтобы попытаться остановить Дар-Бенн, которая вознамерилась уничтожить сразу несколько миров.

Для Веллани и Паррис данная картина станет дебютом в фильмах Marvel: ранее актрисы снялись в сериалах «Мисс Марвел» и «Ванда/Вижн» соответственно, но еще ни разу не появлялись в полнометражных проектах супергеройской франшизы. Лента является очередной частью Пятой фазы киновселенной Marvel, в которую на данный момент также входят «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Стражи Галактики. Часть 3».

Постановщицей картины выступает Ниа ДаКоста, ранее снявшая фильм ужасов «Кэндимен» и криминальную драму «Лесок».

Премьера «Капитана Марвел 2» состоится 10 ноября.