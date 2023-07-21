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Киноафиша Новости Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2»

Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2»

21 июля 2023 12:02
Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2»

Кэрол Дэнверс предстоит обхединиться в команду с супергероинями Моникой Рембо и Камалой Хан.

Студия Marvel выпустила новый трейлер супергеройского блокбастера The Marvels (в русскоязычной среде фильм фигурирует как «Марвелы» или «Капитан Марвел 2»).

По сюжету, злодейка Дар-Бенн (Зави Эштон), стремящаяся отомстить Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), с помощью могущественного артефакта связывает способности героини с силами Моники Рембо (Тейона Паррис) и Камалы Хан (Иман Веллани). Отныне каждый раз, когда девушки активируют свои невероятные дарования, они меняются друг с другом местами в пространстве. Им предстоит объединить силы с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), чтобы попытаться остановить Дар-Бенн, которая вознамерилась уничтожить сразу несколько миров.

Для Веллани и Паррис данная картина станет дебютом в фильмах Marvel: ранее актрисы снялись в сериалах «Мисс Марвел» и «Ванда/Вижн» соответственно, но еще ни разу не появлялись в полнометражных проектах супергеройской франшизы. Лента является очередной частью Пятой фазы киновселенной Marvel, в которую на данный момент также входят «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Стражи Галактики. Часть 3».

Бри Ларсон сражается в космосе в новом трейлере «Капитана Марвел 2»

Постановщицей картины выступает Ниа ДаКоста, ранее снявшая фильм ужасов «Кэндимен» и криминальную драму «Лесок».

Премьера «Капитана Марвел 2» состоится 10 ноября.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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