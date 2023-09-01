Бри Ларсон объединяется с двумя другими супергероинями в новом трейлере «Капитана Марвел 2»

Студия Marvel представила новый трейлер супергеройского боевика «Капитан Марвел 2».

По сюжету, Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), разрушившая планы тиранической империи Кри, берет на себя обязанности по поддержанию порядка во вселенной. Однажды долг вынуждает героиню пройти через необычную червоточину, чтобы найти революционера из числа Кри. Зайдя в зону действия аномалии, Кэрол неожиданно создает связь между собой, своей давней знакомой Моникой Рэмбо (Тейона Паррис) и собственной фанаткой Камалой Хан (Иман Веллани), каждая из которых также обладает уникальными суперсилами. Отныне каждый раз, когда девушки используют сверхспособностями, они меняются местами в пространстве. Героини решают объединить силы, чтобы разобраться в том, как разорвать эту связь, и вновь спасти вселенную.

Новый ролик начинается с кадров из прошлых проектов Marvel, раскрывающих предысторию трех главных героинь. Из их диалогов можно узнать, что из-за ухода Кэрол в финале «Капитана Марвел» (2019) между ней и Моникой сложились непростые отношения. Трейлер также намекает на то, что Дэнверс уже приходилось сталкиваться с артефактами, подобными браслету Камалы, благодаря которому та получила свои суперсилы. В финале ролика трио дерется с врагами бок о бок с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и вступает в схватку с главной злодейкой фильма Дар-Бенн (Зави Эштон).

Режиссером фильма является Ниа ДаКоста («Кэндимен»).

Премьера «Капитана Марвел 2» состоится 10 ноября.