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Киноафиша Фильмы Капитан Марвел 2 Капитан Марвел 2, 2023: актеры и роли

Капитан Марвел 2, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ниа ДаКоста Ниа ДаКоста Nia DaCosta
В ролях
Бри Ларсон Бри Ларсон Brie Larson Тейона Паррис Тейона Паррис Teyonah Parris Иман Веллани Иман Веллани Iman Vellani Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Пак Со-джун Пак Со-джун Park Seo-joon Тейона Паррис Тейона Паррис Teyonah Parris Мохан Капур Mohan Kapoor
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