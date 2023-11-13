«Капитан Марвел 2»: Рецензия Киноафиши

На экраны вышел новый фильм вселенной Marvel, заведомо названный самым провальным. Рассказываем, почему так получилось и почему все не так уж плохо.

Кэрол Дэнверс, или попросту Капитан Марвел, бороздит космос в гордом одиночестве. Почти. Компанию ей составляет важный герой франшизы кот-флеркен по имени Гуся. Оказывается, что после сольника, где Марвел была втянута в многолетнюю войну между народом кри и скруллами, за кадром «Мстителей» остались важнейшие события в жизни героини. Она нанесла планете кри Хале столь большой урон, что ее жители еле выживают без чистого воздуха, воды и солнечного света. Так что нынешняя правительница Дар-Бенн вполне резонно точит зуб на Кэрол.

Дар-Бенн находит древний браслет, точной такой же, что носит Мисс Марвел. С его помощью она может создавать разрывы в пространстве и переносить ресурсы одной планеты на свою. Открытые ею червоточины каким-то образом связывают Капитана Марвел, Мисс Марвел и Монику Рамбо. Обладая схожими суперспособностями, героини меняются друг с другом местами при каждом их использовании. Даже не пытайтесь разобраться в причинах происходящего, иначе можно схватить экзистенциальный кризис уровня приближающейся контрольной по физике.

Пропустившим сериальные проекты Marvel придется несладко. Моника Рамбо получила свои сверхспособности в проекте «Ванда/Вижн», а с Камалой Хан мы познакомились в «Мисс Марвел». Так, «Капитан Марвел — 2» стал первым проектом киновселенной, опирающийся на сериальный мир франшизы.

Капитан Марвел — 2

Еще один вроде как важный для истории сериал — это совершенно несмотрибельное «Секретное вторжение» про Ника Фьюри, борющегося с наступлением скруллов на нашу планету. Без этих сакральных знаний сложно понять, что именно Фьюри забыл сегодня в космосе. И не нужно.

Большую часть фильма подуставший Сэмюэл Л. Джексон остается за кадром и ни на что не влияет, словно тот самый Чарли из «Ангелов Чарли».

Отвечающая за картину Ниа ДаКоста при этом делает все, чтобы облегчить просмотр для случайного зрителя. Так, Камалу, являющуюся теперь основным персонажем новой фазы, она представляет с помощью динамично нарисованного фанфика в духе «Человека-паука: Через вселенные». И делает это настолько тепло, что маленькая Марвел, вызывающая раздражение в своем сольнике, в фильме становится самым ярким и приятным персонажем. Она привносит воздух в каждую сцену, не теряет свою голову от встречи с кумиром и выступает инициатором столь необходимых для женской динамики объятий. Остальные «Марвелы» на ее фоне выглядят серовато. Оставаясь профессионалами, вынужденными спасать вселенную, Кэрол и Моника так и не встречаются на кружечку какао, чтобы обсудить все накопившиеся обиды.

Капитан Марвел — 2

За счет опоры на сериальные проекты «Капитан Марвел — 2» может позволить себе плюнуть на построение экспозиции. Не зря же фанаты потратили часы в страхе упустить нечто важное из все более закрученного лора франшизы. Картина с ноги залетает в динамичные драки со сменой героев. Девушки будут находиться вдали друг от друга и с каждым применением сил прыгать с космического корабля на Землю. Визуальная какофония не раздражает глаз, а все больше затягивает в свой нетерпеливый темп. Объединившись в команду, не особо изобретательные драки тоже будут спасены постоянной чехардой персонажей. Ну а чтобы прийти в точку эпического сражения, героини устроят домашне-космическую посиделку с тренировкой новоприобретенных способностей под хит Beastie Boys — Intergalactic.

Беззаботное веселье и женская дружба как главная суперсила — идеальный освежающий коктейль задушнившейся франшизы.

Жаль, что дело не заканчивается пижамными вечеринками, нужно ведь еще мир спасти. На космическом горизонте все время маячит озлобленная Дар-Бенн — злодейка с одной из самых адекватных мотиваций в супергеройской саге. Однако за небольшой хронометраж героиня так и не получает полутонов и пугающе скалится в экран. Зави Эштон играет так плохо, что невольно задумаешься, не приложил ли руку к ее кастингу жених Том Хиддлстон, исполняющий роль Локи. Хотя глобально проблема совсем не в этом.

Капитан Марвел — 2

Недавно гик-сообщество всколыхнула статья Variety о кризисе фильмов Marvel. Отрицать черную полосу студии сложно — хотя бы потому, что актер, исполняющий роль главного злодея новой фазы, Канг сейчас находится в ожидании суда по подозрению в домашнем насилии. Также на слуху весеннее увольнение руководительницы отдела по спецэффектам Виктории Алонсо. Официально — за ужасную графику на фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», по слухам — за обиду правления из-за ее продюсирования стороннего проекта «Аргентина, 1985», впоследствии номинированного на «Оскар». Основной темой статьи является размах франшизы, вышедшей из-под контроля. Удачная идея запуска сериалов в период пандемии на деле не усилила интерес, а запутала зрителей. Огромное количество проектов ощутимо сказывается и на качестве. Крепкие «Ванда/Вижн» и «Локи» нивелируются провалами «Секретного вторжения» и «Женщины-Халка: Адвоката». Сами работники студии признаются, что Marvel не в состоянии справиться с таким объемом задач. Особенно это сказывается на специалистах по визуальным эффектам. То, что должно было быть красивой строчкой в резюме, оказалось гвоздем в крышку гроба любви к профессии. Их труды могли идти под нож десятки раз подряд из-за изменений сценария уже на финальных стадиях, что приводило к ухудшению визуального материала и постоянным переработкам. Оплачивать эти переработки студия не стремилась, и множество специалистов покинуло Marvel, заработав нервные срывы с паническими атаками.

Капитан Марвел — 2

«Капитан Марвел — 2» в своем первозданном виде тоже не удовлетворил продюсеров. Картину отправили на продолжительные досъемки, на которых постановщица Ниа ДаКоста даже не присутствовала. Из-за собственного желания и нового фильма или по приказу продюсеров — информация разнится. ДаКоста сама признавалась, что чувствует зрительскую усталость от супергероики и поэтому хотела создать яркое глуповатое кино. Marvel подход не понравился, и они сами начали хоронить проект до премьеры. Аналитики предвещали совсем мизерные сборы для киносаги и называли картину самой провальной. За пару дней до выхода кассовые ожидания урезали еще вдвое. Информация, которая даже самых ярых фанатов замотивирует дождаться цифрового релиза, чем тратить деньги в кино. Ее распространение влиятельные продюсеры могли бы предотвратить. Дату премьеры они будто намеренно выбрали неудачную — прямо к окончанию забастовки актеров, чтобы списать провал на отсутствие стоящей промокампании.

Чем заслужила талантливая постановщица ДаКоста такое отношение — неизвестно, но невооруженным глазом заметны вырванные из фильма куски. Между сбивчивых строк сюжета можно разглядеть оригинальные идеи ДаКосты, любящей высказываться на социальные проблемы, будь то беженцы или разграбление природных ресурсов. Или же почувствовать химию между героинями, которой болезненно не хватает времени, чтобы стать действительно осязаемой.

Капитан Марвел — 2

Вместо этого «Капитан Марвел — 2» выглядит хаотичным филлером, выпущенным ради показа сцен после титров.

Marvel нанял отличных авторов, понимающих, что эпоху падения франшизы можно переждать, не вымучивая новых «Мстителей», а создав непритязательный попкорновый аттракцион для души. Такое кино идеально бы смотрелось на девчачьей пижамной вечеринке. В фильме «Капитан Марвел — 2» как раз есть все самое необходимое — и десятки котиков, и песни в исполнении звезды дорам. Не попади фильм в производственный ад, получился бы приятный спешел для запуска на стриминги. Еще лучше сюжет смотрелся и вовсе в отрыве от супергеройской саги, приветливо рассказывая дурацкую, но милую историю о силе женской дружбы.