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Киноафиша Новости Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2»

Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2»

7 ноября 2023 15:06
Бри Ларсон вступает в эпичную битву в финальном трейлере «Капитана Марвел 2»

Премьера уже в конце недели.

Студия Marvel выпустила свежий трейлер супергеройского фильма «Капитан Марвел 2», который выйдет в американский прокат уже 10 ноября.

В начале ролика показаны флешбэки с Железным человеком (Роберт Дауни — младший) и Капитаном Америка (Крис Эванс) из «Мстителей: Финал», тогда как закадровый голос Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) говорит:

«Супергерои — старомодное понятие, но мир по-прежнему нуждается в них».

Далее следуют кадры с антагонисткой Дар-Бенн (Зави Эштон), которая проделала космическую дыру, через которое собирается провести свое войско, чтобы завоевать Землю. Кэрол Денверс (Бри Ларсон) предстоит дать отпор злодейке при помощи двух других супергероинь — своей юной фанатки Камалы Хан/Мисс Марвел (Иман Веллани) и своей отчужденной племянницы Моники Рамбо (Тейона Паррис). Дело в том, что три героини оказались связаны между собой удивительными узами: используя свои сверхспособности, они меняются местами в пространстве.

Также в трейлере появляется Валькирия в исполнении Тессы Томпсон. Напомним, эта героиня дебютировала в киновселенной Marvel в фильме «Тор: Рагнарек» (2017).

Режиссером «Капитана Марвел 2» выступает Ниа ДаКоста («Кэндимен»). Сценарий она написала вместе с Меган Макдоннел и Элиссой Карасик.

Фото: Marvel Studios
Елена Королева
Елена Королева
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