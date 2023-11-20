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Киноафиша Новости Приквел «Голодных игр» собрал за первые дни $98 млн, «Капитан Марвел 2» рекордно обвалилась

Приквел «Голодных игр» собрал за первые дни $98 млн, «Капитан Марвел 2» рекордно обвалилась

20 ноября 2023 10:27
Приквел «Голодных игр» собрал за первые дни $98 млн, «Капитан Марвел 2» рекордно обвалилась

Супергеройское кино продолжает терять позиции в прокате.

В конце прошлой недели в мировой прокат вышел фэнтезийный блокбастер «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», который является приквелом «Голодных игр» во главе с Дженнифер Лоуренс. Новый фильм в рамках франшизы за первые дни в кинотеатрах собрал $98 млн, из которых $44 принес североамериканский рынок. Три других голливудских дебютанта проката — музыкальный мультфильм «Тролли 3» ($108 млн по всему миру, из которых $31 млн в США), слэшер «День благодарения» ($12,6 млн по всему миру, из которых $10,2 млн в США) и спортивный фильм Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» ($2,5 млн в США).

Также обращает на себя внимание то, что сборы вышедшей 10 ноября супергеройской картины «Капитан Марвел 2» обрушились аж на 79% по сравнению с кассой по итогам первых выходных. Это антирекорд в истории киновселенной Marvel, несколько ранее установленный «Человеком-муравьем и Осой: Квантомания» (падение на 69,9%). На данный момент в копилке «Капитана Марвел 2» $161 млн ($65 млн в США), при этом бюджет проекта составил $220 млн. Очевидно, что фильм принесет убытки Disney и Marvel Studios.

Возвращаясь к «Балладе о змеях и певчих птицах», примечательно, что приквел стартовал чуть хуже фильмов из оригинальной линейки, однако аналитики считают, что у проекта неплохие шансы стать прибыльным, учитывая бюджет в размере $100 млн.

Фото: Lionsgate
Елена Королева
Елена Королева
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