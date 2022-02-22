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Ниа ДаКоста
Ниа ДаКоста
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Ниа ДаКоста
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Дата рождения
8 ноября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Бруклин, США
Биография Ниа ДаКоста
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Фильмография Ниа ДаКоста
Марвелы
фантастика, боевик
2023, США
0.0
Кэндимен
ужасы
2021, США
6.0
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Ниа ДаКоста стала первой чернокожей женщиной-режиссером, чей фильм возглавил американский прокат.
Написать
30 августа 2021 12:27
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