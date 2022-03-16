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Иман Веллани
Иман Веллани
Iman Vellani
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Иман Веллани
Iman Vellani
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Дата рождения
3 сентября 2002
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Онтарио, Канада
Биография Иман Веллани
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Фильмография Иман Веллани
Марвелы
фантастика, боевик
2023, США
0.0
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Первая супергероиня-мусульманка в MCU: вышел трейлер сериала «Мисс Марвел»
Новая героиня также будет фигурировать в сиквеле «Капитана Марвел».
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16 марта 2022 10:08
Disney и Marvel Studios выпустили первые тизеры сериалов «Лунный рыцарь», «Женщина-Халк» и «Мисс Марвел»
Премьера всех трех намечена на следующий год.
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15 ноября 2021 11:29
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