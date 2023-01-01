Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черная Пантера: Ваканда навеки Черная Пантера: Ваканда навеки
Киноафиша Фильмы Черная Пантера: Ваканда навеки Черная Пантера: Ваканда навеки, 2022: актеры и роли
Black Panther: Wakanda Forever Черная Пантера: Ваканда навеки 2022 / США
7.4 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Черная Пантера: Ваканда навеки, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Куглер Райан Куглер Ryan Coogler
В ролях
Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Лупита Нионго Лупита Нионго Lupita Nyong'o Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Летишиа Райт Летишиа Райт Letitia Wright Данай Джекесай Гурира Данай Джекесай Гурира Danai Jekesai Gurira Дэниэл Калуя Дэниэл Калуя Daniel Kaluuya Уинстон Дьюк Уинстон Дьюк Winston Duke Михаэла Коэл Михаэла Коэл Michaela Coel Теноч Уэрта Теноч Уэрта Tenoch Huerta Флоренс Касумба Флоренс Касумба Florence Kasumba
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Капкан: Судная Ночь
Капкан: Судная Ночь
2023, США, триллер
1993
1993
2023, Россия, драма
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
В сериале о Будулае нет ни одного цыгана в главной роли: как так вышло
Вторая Светличная: эта красотка несколько лет была любовницей женатого Миронова
Ее обожала вся Россия: звезда сериала «Зена – королева воинов» изменилась до неузнаваемости
Гайдай ни при чем: вы точно не знали, почему в фильме «Иван Васильевич» царица смотрела в пол
В «Кавказской пленнице» только один положительный герой: не сразу вспомните
Цветовой тест: какой ваш самый большой страх?
Поклонники потеряли дар речи при виде сына Абдулова и Алферовой: копия отца
«Стыдно за него»: участи детей Киркорова больше никто не завидует
Седой красавец: ахнете, увидев мужчину, который покорил Ксанку из «Неуловимых мстителей»
Женщины с этими именами помешаны на чистоте: носки на полу — развод
Мужчины никогда по-настоящему не любят девушек с этими именами: их всего трое
От храброй разведчицы ни следа: как выглядела радистка Кэт незадолго до смерти
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше