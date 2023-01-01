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Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки, 2022: актеры и роли
Black Panther: Wakanda Forever
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022 / США
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7.4
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109
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Черная Пантера: Ваканда навеки, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Куглер
Ryan Coogler
В ролях
Мартин Фриман
Martin Freeman
Лупита Нионго
Lupita Nyong'o
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Летишиа Райт
Letitia Wright
Данай Джекесай Гурира
Danai Jekesai Gurira
Дэниэл Калуя
Daniel Kaluuya
Уинстон Дьюк
Winston Duke
Михаэла Коэл
Michaela Coel
Теноч Уэрта
Tenoch Huerta
Флоренс Касумба
Florence Kasumba
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