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Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы о фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Black Panther: Wakanda Forever
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022 / США
Трейлер
8.2
Оцените
108
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Сергей Ольхин
12 июля 2022, 06:34
жаль что этот фильм не покажут у нас :(
12 июля 2022, 06:34
0
0
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vlad7rus
22 августа 2022, 11:07
Инет в помощь
22 августа 2022, 11:07
0
0
Ответить
Артём Иванов
29 сентября 2022, 09:37
Он у нас выйдет 10 октября
29 сентября 2022, 09:37
0
0
Ответить
Мира Топоркова
3 октября 2022, 13:42
Когда уже вернется все на свои места и будут фильмы в кино?!….
3 октября 2022, 13:42
1
1
Ответить
Марина Стекачева
5 октября 2022, 07:47
Оценка
Вроде будет премьера
5 октября 2022, 07:47
0
0
Ответить
Алексей Мужчинин
11 ноября 2022, 09:50
У нас будет чуть позже как и черный Адам
11 ноября 2022, 09:50
0
0
Ответить
Алексей Мужчинин
11 ноября 2022, 09:51
Сейчас параллельный импорт через Казахстан привезут ))
11 ноября 2022, 09:51
1
0
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gulzaraimammahametovna
11 ноября 2022, 12:35
Оценка
Мне очень понравился фильм благодаря своей колоритной атмосфере. Конечно чувствуется некая пропаганда, за счет сильных женский линий и актерского состава в целом. Но мне это не помешало проникнуться атмосферой кино. Простой сюжет, красивое исполнение. Хочу отметить работу композиторов, на протяжении всей ленты четко передавала настроение музыка! Рекомендую к просмотру, но не ходите в АДК, там просто ужасные экраны.
11 ноября 2022, 12:35
4
0
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Джошгун Керимов
12 ноября 2022, 11:16
ждем выход фильма в россии)
12 ноября 2022, 11:16
0
0
Ответить
Глеб Гамеза
13 ноября 2022, 23:55
у нас в минске будет идти?
13 ноября 2022, 23:55
0
0
Ответить
Comon
18 ноября 2022, 02:57
Оценка
Отголоски движухи BLM полыхают по экранам. Чорные все пречорные. Но фильмец кстати ничего, очень даже на уровне, достойное продолжение первой части, жаль первого актёра - он был очень колоритный. С этой ветвью Вселенной - Марвел не оплошал, тут все атмосферно и технологически круто. Актёры все понятно какие, не Джорданы конечно, но стараются. Вообщем, думал провал, ан нет - приятная неожиданность.
18 ноября 2022, 02:57
0
0
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mkurushbekova
19 ноября 2022, 23:51
Оценка
Класс! Нет слов, одни эмоции!!!
19 ноября 2022, 23:51
1
0
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s.chekanova
20 ноября 2022, 01:56
Оценка
Прекрасный фильм! Замечательное продолжение Пантеры! Лучше чем фильмы Марвел после окончания Мстителей
20 ноября 2022, 01:56
0
0
Ответить
User
20 ноября 2022, 09:49
Оценка
Никогда
20 ноября 2022, 09:49
0
1
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Тимур Рэм
21 ноября 2022, 20:59
в ответ на сообщение
Мира Топоркова от 3 октября 2022, 13:42
Никогда, прими это!
21 ноября 2022, 20:59
1
1
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kamruz25
21 ноября 2022, 23:24
Оценка
Вчера сходили на этот фильм. Рекомендую! Фильм длится 2 часа 41 минута, однако это время пролетело очень быстро. Красивый, яркий фильм.
Сходите, не пожалеете.
21 ноября 2022, 23:24
0
0
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Сян
22 ноября 2022, 16:12
Оценка
отличный фильм! Король Тчала..💔
ВАКАНДА НАВЕКИ!
22 ноября 2022, 16:12
2
0
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sashimisvg
25 ноября 2022, 13:44
Оценка
Классный фильм
25 ноября 2022, 13:44
1
0
Ответить
lera-love-marvel5
26 ноября 2022, 18:04
Оценка
Отличный фильм
26 ноября 2022, 18:04
0
0
Ответить
Артём Виниксов
27 ноября 2022, 12:56
Оценка
очень крутой фильм! ваканда навсегда...
27 ноября 2022, 12:56
1
0
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chentyruva.natalia
30 ноября 2022, 17:30
Оценка
Фильм очень понравился, Марвел в своем стиле, музыкальные треки и костюмы шикарные, африканский и мексиканский дух и характер и в то же время компьютерные технологии...но принцесса поняла в конце, что ее мать была права, традиции предков это многое значит для страны и ее народа...всем рекомендую, красивый душевный фильм ❤️
30 ноября 2022, 17:30
1
0
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User
2 декабря 2022, 07:40
Оценка
Отличный фильм, рекомендую!
2 декабря 2022, 07:40
1
0
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gridneva2804
3 декабря 2022, 11:48
Оценка
Очень красивый фильм,но актеры медленно двигаются и разговаривают ,занудство из сериалов ,скучновато местами ,не хватает динамики.
3 декабря 2022, 11:48
1
0
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zmerzliucion
5 декабря 2022, 01:12
Оценка
Фильм,если честно,полная фигня,шури не подходит для роли черной пантеры,слишком плоская она,костюмы смешные,костюм железного человека полная фигня,они будто не развиваются а наоборот тупеют,для Тони старка сделали идеальный костюм,а тут все как будто из прошлого века,смотрел фильм потому что фанат Марвел,но если бы я знал что будет такая фигня,я бы даже не смотрел его,не советую никому
5 декабря 2022, 01:12
1
0
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User
5 декабря 2022, 08:58
Оценка
Очень много болтовни,эмоций…по факту фильм можно было сократить до 60 мин.Разочарована,на эту часть было больше ожиданий.
5 декабря 2022, 08:58
1
0
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User
8 декабря 2022, 13:29
Оценка
Местами скучноватен сюжет, но игра всех актеров замечательная 👍🏻
8 декабря 2022, 13:29
1
0
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Вера Листна
11 декабря 2022, 09:27
Оценка
Хороший фильм, эмоциональный. Проходит быстро, не тянется. Замечательные традиционные костюмы. Природа восхищает. Хотя морское царство не особенно обращает на себя внимание. Спецефекты замечательны, но не являются главным зрелищем. Актёры чудесно играют.
11 декабря 2022, 09:27
0
0
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Станислав Ян
12 декабря 2022, 14:55
Оценка
Совсем не понравился. Фильм для Гарлема. было скучно.
12 декабря 2022, 14:55
0
0
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Muhammad Balkaroff
14 декабря 2022, 14:58
Оценка
Мурашки прошлись ❤️
14 декабря 2022, 14:58
0
0
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radionov152017
18 декабря 2022, 15:08
Оценка
фильм 👍👍👍
18 декабря 2022, 15:08
0
0
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erovamir4
18 декабря 2022, 17:42
Оценка
По кайфу, я весь фильм смеялся
18 декабря 2022, 17:42
0
0
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sasha.u1
21 декабря 2022, 00:09
Оценка
Немного затянуто, с трудом дождалась конца, но местами захватывающе. Костюмы великолепны, сцены тоже. Чёрная пантера - главная героиня не восхитила. Вначале долго даже не понятно было, что это она, но потом как Золушка, раскрылась роль ПРОЩЕНИЯ через ошибки
21 декабря 2022, 00:09
0
0
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Хабиб Салманов
26 декабря 2022, 00:29
Оценка
Понравился но слишком долгим сделали многое можно было убрать
26 декабря 2022, 00:29
1
0
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plakseev1987
6 января 2023, 15:43
Оценка
Скука, затянуто, диалоги просто какая-то торжественная муть
6 января 2023, 15:43
0
0
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Nikita Cherenkov
26 января 2023, 18:24
в ответ на сообщение
kamruz25 от 21 ноября 2022, 23:24
не подскажите, как можно на него попасть?
26 января 2023, 18:24
0
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