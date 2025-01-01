Меню
Киноафиша Фильмы Черная Пантера: Ваканда навеки Награды и номинации фильма Черная Пантера: Ваканда навеки

Награды и номинации фильма Черная Пантера: Ваканда навеки 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Best Kick-Ass Cast
Номинант
 Best Kick-Ass Cast
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
