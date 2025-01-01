Меню
Фильмы
Черная Пантера: Ваканда навеки
Награды и номинации фильма Черная Пантера: Ваканда навеки
Награды и номинации фильма Черная Пантера: Ваканда навеки 2022
Оскар 2023
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Best Kick-Ass Cast
Номинант
Best Kick-Ass Cast
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
