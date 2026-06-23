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Постер мультфильма Миа и монстры
7.1
Миа и монстры - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Миа и монстры
7.1

Миа и монстры

, 2026
Monster Mia
Австрия, Германия, Испания / приключения, анимация, комедия / 6+
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 1
Постер мультфильма Миа и монстры
7.1
Пойду 2
Не пойду 1
Миа и монстры - Дублированный трейлер
Миа и монстры  Дублированный трейлер

О фильме

Миа, которая не очень ладит с окружающими, мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле, и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом крысой Квентином попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и не найдет способ раз и навсегда примирить монстров и людей.

В ролях

Верена Альтенбергер
Oscar
Armin Assinger
Лилиан Гартнер
Mia
Philipp Hansa
Nina Hartmann
Alix Martin
Ховард Найтинголл
Bus Driver
Михаэль Островский
Silvia Schneider
Сьюзи Стач
Режиссер Верена Фэлс
Сценарист Katharina Reschke, Dunja Bernatzky, Ines Häufler, Jasmina Kallay, Tom Martin
Композитор Зелтия Монтес
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Австрия / Германия / Испания
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 23 июня 2026
Дата выхода
3 сентября 2026 Россия
15 октября 2026 Германия
23 октября 2026 Румыния
9 октября 2026 Швеция
Производство Arxlight Pictures, Peng! Boom! Tschak! - Films, arx anima
Другие названия
Monster Mia

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 

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Миа и монстры - Дублированный трейлер
Миа и монстры Дублированный трейлер
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