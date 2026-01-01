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Маркус Данстэн
Marcus Dunstan
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Маркус Данстэн
Маркус Данстэн
Marcus Dunstan
Дата рождения
19 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Маркуса Данстэна
Родился 19 сентября 1975 года. Макомб, Иллинойс, США.
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Популярные фильмы
7.0
Зеленый свет
(2001)
7.0
Пила 6
(2009)
6.9
Коллекционер
(2009)
Фильмография Маркуса Данстэна
5.8
Все мои друзья мертвы
AMFAD All My Friends Are Dead
ужасы
2024, США
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6.7
Страшные истории для рассказа в темноте
Scary Stories to Tell in the Dark
ужасы
2019, США
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Рецензия
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6.1
Дом напротив
The Neighbor
триллер, ужасы, криминал
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Коллекционер 2
The Collector 2
ужасы
2012, США
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5.1
Пираньи 3DD
Piranha 3DD
ужасы
2011, США
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6.5
Пила 7
Saw 3D: The Traps Come Alive
ужасы
2010, США
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7
Пила 6
Saw VI
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
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Рецензия
6.9
Коллекционер
The Collector
ужасы, триллер, криминал
2009, США
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