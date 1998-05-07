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Фильмография
Натали Гэнзхорн
Natalie Ganzhorn
Киноафиша
Персоны
Натали Гэнзхорн
Натали Гэнзхорн
Natalie Ganzhorn
Дата рождения
7 мая 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Страшные истории для рассказа в темноте
(2019)
5.4
Каникулы Джой
(2016)
Фильмография Натали Гэнзхорн
6.7
Страшные истории для рассказа в темноте
Scary Stories to Tell in the Dark
ужасы
2019, США
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Рецензия
5.4
Каникулы Джой
Holiday Joy
комедия
2016, США
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