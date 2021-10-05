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Андре Овредал

André Øvredal
Андре Овредал
Андре Овредал André Øvredal
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Дата рождения
10 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Андре Овредала

Родился в 1973 году в Норвегии.

Фильмография Андре Овредала
Бог грома
Бог грома
боевик, приключения, фэнтези 2020, Норвегия / США
5.0
Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы 2019, США
7.0
Демон внутри
Демон внутри
ужасы 2016, Великобритания
7.0
Охотники на троллей
Охотники на троллей
триллер, фантастика, драма 2010, Норвегия
7.0
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Завершились съемки фильма о путешествии Дракулы из Трансильвании в Лондон Проект находился в разработке почти 20 лет. 
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5 октября 2021 15:29
Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте» Режиссер Андре Овредал и продюсер Гильермо дель Торо в деле.
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24 апреля 2020 16:20
Когда книга читает тебя: Тизер-трейлер фильма «Страшные истории для рассказа в темноте» Фильм спродюсировал Гильермо дель Торо.
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29 марта 2019 08:37
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