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Андре Овредал
Андре Овредал
André Øvredal
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Андре Овредал
André Øvredal
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Дата рождения
10 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Андре Овредала
Родился в 1973 году в Норвегии.
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Фильмография Андре Овредала
Бог грома
боевик, приключения, фэнтези
2020, Норвегия / США
5.0
Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы
2019, США
7.0
Демон внутри
ужасы
2016, Великобритания
7.0
Охотники на троллей
триллер, фантастика, драма
2010, Норвегия
7.0
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Завершились съемки фильма о путешествии Дракулы из Трансильвании в Лондон
Проект находился в разработке почти 20 лет.
Написать
5 октября 2021 15:29
Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»
Режиссер Андре Овредал и продюсер Гильермо дель Торо в деле.
Написать
24 апреля 2020 16:20
Когда книга читает тебя: Тизер-трейлер фильма «Страшные истории для рассказа в темноте»
Фильм спродюсировал Гильермо дель Торо.
Написать
29 марта 2019 08:37
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