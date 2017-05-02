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Дин Норрис
Дин Норрис
Dean Norris
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Дин Норрис
Dean Norris
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Дата рождения
8 апреля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Саут-Бенд, Индиана, США
Рост
170 см
Биография Дина Норриса
Родился 8 апреля 1963 года. Саут-Бенд, Индиана, США.
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Фильмография Дина Норриса
Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы
2019, США
7.0
Точка невозврата
боевик, триллер
2018, США
6.0
Битва преподов
комедия
2017, США
5.0
Жажда смерти
боевик, триллер, драма
2017, США
7.0
Книга Генри
драма
2017, США
6.0
Помнить
триллер
2015, Канада
6.0
Тайна в их глазах
детектив, мелодрама, драма, криминал, триллер
2015, США
7.0
Мужчины, женщины и дети
комедия, драма
2014, США
6.0
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2 мая 2017 07:19
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