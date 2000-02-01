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Фильмография
Майкл Гарза
Michael Garza
Киноафиша
Персоны
Майкл Гарза
Майкл Гарза
Michael Garza
Дата рождения
1 февраля 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой боевиков
Биография Майкла Гарза
Родился 1 февраля 2000 года. Плано, Техас, США.
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Популярные фильмы
8.2
Хитрости
(2021)
7.2
Сосны
(2015)
7.1
Догмен
(2023)
Фильмография Майкла Гарза
7.1
Догмен
DogMan
драма, боевик
2023, Франция
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6.2
Квантовый скачок
фантастика
2022, США
8.2
Хитрости
комедия, драма
2021, США
6.7
Страшные истории для рассказа в темноте
Scary Stories to Tell in the Dark
ужасы
2019, США
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7.2
Сосны
драма, фантастика, детектив
2015, США
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