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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Лоррейн Туссен
Lorraine Toussaint
Киноафиша
Персоны
Лоррейн Туссен
Лоррейн Туссен
Lorraine Toussaint
Дата рождения
4 апреля 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Тринидад, Британская Вест-Индия (Тринидад и Тобаго)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Вечность
(2014)
7.9
В пустыне смерти
(2015)
7.4
Ваша честь
(2020)
Фильмография Лоррейн Туссен
6.9
Лучшая сестра
триллер
2025, США
7.3
Нимона
Nimona
боевик, приключения, анимация
2023, США
Смотреть трейлер
5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив
2021, США
5.3
Кинопереворот
комедия
2021, США
7.4
Ваша честь
триллер
2020, США
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5.6
Ковбой из гетто
Concrete Cowboy
драма
2020, Великобритания / США
7.3
Соседи
драма
2019, США
6.7
Страшные истории для рассказа в темноте
Scary Stories to Tell in the Dark
ужасы
2019, США
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