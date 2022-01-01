Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лоррейн Туссен
Лоррейн Туссен
Lorraine Toussaint
О персоне
Фильмография
Лоррейн Туссен
Lorraine Toussaint
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 апреля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Тринидад, Британская Вест-Индия (Тринидад и Тобаго)
Рост
175 см
Биография Лоррейн Туссен
Развернуть
Фильмография Лоррейн Туссен
Ковбой из гетто
драма
2020, Великобритания / США
4.0
Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы
2019, США
7.0
Рождество
комедия
2015, США
6.0
Сельма
2014, Великобритания
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас