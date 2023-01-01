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Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте, 2019: актеры и роли
Scary Stories to Tell in the Dark
Страшные истории для рассказа в темноте
2019 / США
Трейлер
7.2
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 6.2
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Страшные истории для рассказа в темноте, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андре Овредал
André Øvredal
В ролях
Зои Маргарет Коллетти
Zoe Margaret Colletti
Майкл Гарза
Michael Garza
Остин Зажур
Гэбриел Раш
Gabriel Rush
Натали Гэнзхорн
Natalie Ganzhorn
Остин Абрамс
Austin Abrams
Хавьер Ботет
Javier Botet
Дин Норрис
Dean Norris
Гил Беллоуз
Gil Bellows
Лоррейн Туссен
Lorraine Toussaint
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