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Страшные истории для рассказа в темноте Страшные истории для рассказа в темноте
Киноафиша Фильмы Страшные истории для рассказа в темноте Отзывы о фильме «Страшные истории для рассказа в темноте»
Scary Stories to Tell in the Dark Страшные истории для рассказа в темноте 2019 / США
7.2 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Страшные истории для рассказа в темноте»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В конце шестидесятых в небольшом американском городке четверо подростков забираются в заброшенный дом, где, согласно легендам, обитает привидение замученной девочки. Там дети обнаруживают старую книгу со страшными рассказами. Но вскоре оказывается, что жуткие истории сбываются, и каждый из них в опасности. Идеи «Очень странных дел» с размахом шагают по большим и малым экранам. Конечно, ретро-ужастики с детьми в главных ролях существовали и раньше. Но теперь их количество…

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Екатерина Исайчева 3 августа 2019, 15:22
Оценка
Трейлер нереально крутой! На этот фильм я точно пойду. 😎
3 августа 2019, 15:22 Ответить
Алексей Немченко 5 августа 2019, 03:46
В кино реально будет отмосферно.
Уже на этой неделе, уххх ждём, не так же как "Оно 2" но всё же стоит обратить внимание.
5 августа 2019, 03:46 Ответить
Евгений Стешенко 9 августа 2019, 00:57
Оценка
Страшилки для школьников, но вполне смотрибельно. Оценка 7 из 10
9 августа 2019, 00:57 Ответить
Алёнка Гурьянова 10 августа 2019, 00:14
Оценка
Надо было ставить ограничение не 16+, а до 16. Задумка не плохая, для школьников пойдёт. Самое "страшное" - внезапные скримеры. Немного большего я ожидала от Дель Торо, исходя из его работ. Посмотреть разок можно.
10 августа 2019, 00:14 Ответить
mkopoteva 11 августа 2019, 00:44
Оценка
Фильм интересный и не похож на другие. Посмотреть сиоит однозначно
11 августа 2019, 00:44 Ответить
Александр Бравый 12 августа 2019, 16:53
Оценка
В целом доволен, время потрачено не зря) рекомендую
12 августа 2019, 16:53 Ответить
Татьяна Трофимец 12 августа 2019, 22:31
Оценка
Очень крутой фильм!!! Интересный сюжет, страшные моменты и никакой нудной фигни! Всем советую🔥🔥🔥
12 августа 2019, 22:31 Ответить
NastMe 12 августа 2019, 23:50
«Страшные истории для рассказа в темноте»
«Страшные истории для рассказа в темноте». Неплохой ужастик с интересной историей. Фильмы ужасов становятся все популярнее. «Проклятие Аннабель», «Заклятие», «Оно». На очереди совместный проект Андре Овредала и Гильермо Дель Торо — «Страшные истории для рассказа в темноте». Картина снята по трилогии книг Элвина Шварца, первая из которых вышла в 1981 году.
Главные герои — подростки. Наступает Хеллоуин, и чем же заняться в этот праздник? Конечно же залезть в какое-нибудь заброшенное здание. А если это не просто здание, а большой дом, про который ходят страшные легенды, так это самое то. Этим и занимаются главные герои.
Существует легенда, что когда-то в этом доме держали девочку Сару, которая жила в подвале и рассказывала детям через стену страшные истории, после чего дети умирали. И эти самые истории записаны в книгу, которую лучше не брать.
Сюжет изобилует различными клише. Но это не делает ленту хуже и на них вообще не зацикливаешься. Есть во всем этом какая-то изюминка. История интересная, за ней хочется наблюдать. Скримеры также присутствуют.
Создатели ничего не усложняют. Пугающие моменты делают своё дело (в какие-то даже хочется закрыть глаза, уж настолько они неприятные). Если говорить о графике, то для такого фильма она очень даже неплоха. Не сказать, что монстры выглядят прям очень устрашающе, но уж точно не приятно.
Ход повествования не проседает. Линия идёт по определенному ритму, которому следует вся кинолента. Скучать точно не придется.
Персонажи не блещут оригинальностью, но за ними интересно наблюдать. Их историям сопереживаешь. Даже есть такое чувство по отношению к главной злодейки, когда узнаешь ее Историю. У каждого свои страхи, наподобие «Оно», а книга читает их. Похожая ситуация была в «Ужастиках», только там монстры вылазили из уже существующих рассказов, а здесь они пишутся сами. И для каждого свои. Ретро-атмосфера также играет важную роль. Она здесь очень уместна.
Фильм определенно стоит посмотреть. Он поднимает многие темы и проблемы. История простая, интересная. Здесь есть и страшные моменты, и неприятные, и присутствует драма. И это все отлично балансирует между собой.
7/10
12 августа 2019, 23:50 Ответить
Никулька Соловьева 13 августа 2019, 14:39
Оценка
Детская сказка. Атмосферу я тут не почувствовала.. лучше еще раз все астралы посмотреть.
13 августа 2019, 14:39 Ответить
Владимир Сафоноф 13 августа 2019, 17:02
Детский фильм
13 августа 2019, 17:02 Ответить
rafik.ivanov.85 14 августа 2019, 13:43
Фильм реально детский ребетишкам зайдет . Отценка 0 из 5.
14 августа 2019, 13:43 Ответить
Александр Кантемиров 5 сентября 2019, 11:46
в ответ на сообщение NastMe от 12 августа 2019, 23:50
фильм странный. вроде бы должен пугать, а не страшно. вообщем, рекомендуется для малышни от 5 до 12 лет
5 сентября 2019, 11:46 Ответить
bru-talliti 2 октября 2019, 11:52
Оценка
Понравился )
2 октября 2019, 11:52 Ответить
callthecops 9 октября 2019, 21:22
в ответ на сообщение NastMe от 12 августа 2019, 23:50
Интересный,хоть и наивный и немного недоработанный ужастик для просмотра на Хэллуин. Монстры крутые
9 октября 2019, 21:22 Ответить
Андрей 21 марта 2020, 00:54
Оценка
хороший фильм!
что-то классическое напоминает ;)
хорошая картинка, нет "бах" из-за угла, чудики чудные и страшненькие.
сюжет не гениален, но интересно.
9 баллов из 10ти!
21 марта 2020, 00:54 Ответить
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