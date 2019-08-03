В конце шестидесятых в небольшом американском городке четверо подростков забираются в заброшенный дом, где, согласно легендам, обитает привидение замученной девочки. Там дети обнаруживают старую книгу со страшными рассказами. Но вскоре оказывается, что жуткие истории сбываются, и каждый из них в опасности. Идеи «Очень странных дел» с размахом шагают по большим и малым экранам. Конечно, ретро-ужастики с детьми в главных ролях существовали и раньше. Но теперь их количество…
Уже на этой неделе, уххх ждём, не так же как "Оно 2" но всё же стоит обратить внимание.
«Страшные истории для рассказа в темноте». Неплохой ужастик с интересной историей. Фильмы ужасов становятся все популярнее. «Проклятие Аннабель», «Заклятие», «Оно». На очереди совместный проект Андре Овредала и Гильермо Дель Торо — «Страшные истории для рассказа в темноте». Картина снята по трилогии книг Элвина Шварца, первая из которых вышла в 1981 году.
Главные герои — подростки. Наступает Хеллоуин, и чем же заняться в этот праздник? Конечно же залезть в какое-нибудь заброшенное здание. А если это не просто здание, а большой дом, про который ходят страшные легенды, так это самое то. Этим и занимаются главные герои.
Существует легенда, что когда-то в этом доме держали девочку Сару, которая жила в подвале и рассказывала детям через стену страшные истории, после чего дети умирали. И эти самые истории записаны в книгу, которую лучше не брать.
Сюжет изобилует различными клише. Но это не делает ленту хуже и на них вообще не зацикливаешься. Есть во всем этом какая-то изюминка. История интересная, за ней хочется наблюдать. Скримеры также присутствуют.
Создатели ничего не усложняют. Пугающие моменты делают своё дело (в какие-то даже хочется закрыть глаза, уж настолько они неприятные). Если говорить о графике, то для такого фильма она очень даже неплоха. Не сказать, что монстры выглядят прям очень устрашающе, но уж точно не приятно.
Ход повествования не проседает. Линия идёт по определенному ритму, которому следует вся кинолента. Скучать точно не придется.
Персонажи не блещут оригинальностью, но за ними интересно наблюдать. Их историям сопереживаешь. Даже есть такое чувство по отношению к главной злодейки, когда узнаешь ее Историю. У каждого свои страхи, наподобие «Оно», а книга читает их. Похожая ситуация была в «Ужастиках», только там монстры вылазили из уже существующих рассказов, а здесь они пишутся сами. И для каждого свои. Ретро-атмосфера также играет важную роль. Она здесь очень уместна.
Фильм определенно стоит посмотреть. Он поднимает многие темы и проблемы. История простая, интересная. Здесь есть и страшные моменты, и неприятные, и присутствует драма. И это все отлично балансирует между собой.
7/10
что-то классическое напоминает ;)
хорошая картинка, нет "бах" из-за угла, чудики чудные и страшненькие.
сюжет не гениален, но интересно.
9 баллов из 10ти!
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