Наша рецензия

В конце шестидесятых в небольшом американском городке четверо подростков забираются в заброшенный дом, где, согласно легендам, обитает привидение замученной девочки. Там дети обнаруживают старую книгу со страшными рассказами. Но вскоре оказывается, что жуткие истории сбываются, и каждый из них в опасности. Идеи «Очень странных дел» с размахом шагают по большим и малым экранам. Конечно, ретро-ужастики с детьми в главных ролях существовали и раньше. Но теперь их количество…