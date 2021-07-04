Совсем недавно казалось, что глыба Marvel незыблема. Но пандемия обнажила слабые места и вынудила внести коррективы. Почти два года фильмы франшизы не выходили на большие экраны. Многие вспомнят, что их последней картиной был сиквел Человека-паука, а не «Мстители: Финал»? За это время студия почти закончила работу над триквелом о приключениях Питера Паркера, который есть шанс увидеть до конца 2021 года. Можно сказать, что Marvel немного повезло обойтись меньшими потерями и…
Марвел снял "Красный Воробей" с суперами. Жаль потраченного времени...
Если речь про повестку "вперед девочки..." то да они из шкуры вон лезут 😂 😂
Если Вы про повестку "Вперед девочки...", то да они из шкуры вон лезут чтобы угодить... 😂 😂 А в остальном проходняк чистой воды
сюжет чушь петровна какая-то!
когда снимали, видели же, наверно, что фигня получается!
даже один раз смотреть нет смысла!
Ёхансон, конечно, бесподобна, но как выяснилось - выпендрёжница ))
3 балла из 10ти!
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