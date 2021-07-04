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Совсем недавно казалось, что глыба Marvel незыблема. Но пандемия обнажила слабые места и вынудила внести коррективы. Почти два года фильмы франшизы не выходили на большие экраны. Многие вспомнят, что их последней картиной был сиквел Человека-паука, а не «Мстители: Финал»? За это время студия почти закончила работу над триквелом о приключениях Питера Паркера, который есть шанс увидеть до конца 2021 года. Можно сказать, что Marvel немного повезло обойтись меньшими потерями и…