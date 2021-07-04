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Чёрная Вдова Чёрная Вдова
Киноафиша Фильмы Чёрная Вдова Отзывы о фильме «Чёрная Вдова»
Black Widow Чёрная Вдова 2021 / США
7.6 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Чёрная Вдова»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Совсем недавно казалось, что глыба Marvel незыблема. Но пандемия обнажила слабые места и вынудила внести коррективы. Почти два года фильмы франшизы не выходили на большие экраны. Многие вспомнят, что их последней картиной был сиквел Человека-паука, а не «Мстители: Финал»? За это время студия почти закончила работу над триквелом о приключениях Питера Паркера, который есть шанс увидеть до конца 2021 года. Можно сказать, что Marvel немного повезло обойтись меньшими потерями и…

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Gennadii Martynov 4 июля 2021, 09:39
Оценка
Надеюсь что этот фильм хороший
4 июля 2021, 09:39 Ответить
Сергей Чонишвили 4 июля 2021, 18:06
Оценка
Очень жду фильм, марвел еще ни разу не подводили...
4 июля 2021, 18:06 Ответить
Мария Левченко 4 июля 2021, 19:02
Ну что ж, ждем и надеемся, что не будет никакого переноса очередного
4 июля 2021, 19:02 Ответить
manylka9439 8 июля 2021, 12:53
Оценка
Отличный фильм!
8 июля 2021, 12:53 Ответить
Анжела Бочкова 8 июля 2021, 18:35
Оценка
Классные фильм я ходила на 3D мне понравился
8 июля 2021, 18:35 Ответить
gosteva-90 10 июля 2021, 21:11
Оценка
Классный фильм,понравится всем поклонникам Марвел👍
10 июля 2021, 21:11 Ответить
stick.78 11 июля 2021, 00:12
Оценка
Жаль потраченого времени , чушь, незнают что уже придумать
11 июля 2021, 00:12 Ответить
Comon 12 июля 2021, 16:14
Оценка
Мега фильм. Марвел исправляется
12 июля 2021, 16:14 Ответить
ferula2011 13 июля 2021, 13:22
Оценка
Такое впечатление, что посмотрел второй раз Первый Мститель Другая Война,только в главной роли баба…
13 июля 2021, 13:22 Ответить
User 14 июля 2021, 14:37
Оценка
отличный фильм, но в конце не понятно было, скорее всего продолжение будет, а так отличный фильм, советую
14 июля 2021, 14:37 Ответить
Курочка Карри 15 июля 2021, 12:52
Оценка
Уверен, что фанаты Марвеловских супергероев будут в восторге от данной картины, несмотря на имеющиеся недостатки. Красивые съемки своё дело делают, приятно смотреть на картинку и происходящее на экране. В целом, мои ожидания от данной работы полностью оправдались
15 июля 2021, 12:52 Ответить
Станислав Ян 16 июля 2021, 11:14
Оценка
Добротный фильм. Порадовал русский Капитан, тема семьи раскрыта полностью.
16 июля 2021, 11:14 Ответить
inet-shop8 17 июля 2021, 18:49
Оценка
Убого ! Просто Убого !

Марвел снял "Красный Воробей" с суперами. Жаль потраченного времени...
17 июля 2021, 18:49 Ответить
inet-shop8 17 июля 2021, 18:53
в ответ на сообщение Comon от 12 июля 2021, 16:14
Оценка
В чём исправление ?
Если речь про повестку "вперед девочки..." то да они из шкуры вон лезут 😂 😂
17 июля 2021, 18:53 Ответить
inet-shop8 17 июля 2021, 18:55
в ответ на сообщение Comon от 12 июля 2021, 16:14
Оценка
В чём исправляется ?

Если Вы про повестку "Вперед девочки...", то да они из шкуры вон лезут чтобы угодить... 😂 😂 А в остальном проходняк чистой воды
17 июля 2021, 18:55 Ответить
Даша Шпыхова 18 июля 2021, 10:11
Оценка
Офигенный фильм!
18 июля 2021, 10:11 Ответить
Ольга Агафонова 18 июля 2021, 15:48
Оценка
Не оправдал ожидания.Ничего не рассказали.Ничего не понятно,сплошные спец эфекты.\nРазочарованы,ничего не повествовали ничего не понятно,полный бред-1 звезда
18 июля 2021, 15:48 Ответить
Николай Половинкин 27 июля 2021, 13:18
Оценка
В целом фильм не плохой. Интересная сюжетная линия. Но... Слишком много ненужных соплей. Затянули развязку. 2 с лишним часа - это уже перебор! Фильм на 1 раз. Поэтому 4 звезды.
27 июля 2021, 13:18 Ответить
Андрей Бялт 28 июля 2021, 13:15
Оценка
После просмотра фильма радовало, только то что не переплатили за IMAX и пошли на ближайший сеанс с обычными билетами. Жена очень хотела посмотреть этот фильм, так как иногда даже пересматривали весь марвел, решили сходить. Но либо мы уже старые, либо тема супергероев угасает, либо просто фильм на двойку.
28 июля 2021, 13:15 Ответить
User 28 июля 2021, 15:24
Оценка
На любителя
28 июля 2021, 15:24 Ответить
Sergey 28 июля 2021, 16:19
Средненько
28 июля 2021, 16:19 Ответить
Вячеслав Новиков 31 июля 2021, 08:11
Оценка
Я посмотрел и на половине уснул и все пролетело .. на один просмотр ( разочаровала черная вдова желай лучшее , но увы.
31 июля 2021, 08:11 Ответить
Виктория Справедливая 1 августа 2021, 08:00
Оценка
Тускнут мстители. Не интересно.
1 августа 2021, 08:00 Ответить
zolotarevfeliks1234 6 августа 2021, 06:18
Оценка
Мне прям зашло))) Правда стереотипы о русских кринжовые а так норм)))
6 августа 2021, 06:18 Ответить
User 11 августа 2021, 23:22
Оценка
Фильм не плохой, смотреть интересно, но как фанат я ожидал, что нам покажут перепалку между Соколиным глазом и Наташой. \nТакже картинку портит то что Таскмастер женщина, а не как в комиксах мужчина. \nТем неменее фильм советую к просмотру.
11 августа 2021, 23:22 Ответить
User 16 августа 2021, 18:19
Оценка
Фильм крутой, классно раскрыта история Наташи
16 августа 2021, 18:19 Ответить
User 7 сентября 2021, 04:04
Оценка
Ожидала даже меньшего, но фильм шикарный, лучше, чем я думала, так что советую к просмотру.
7 сентября 2021, 04:04 Ответить
lady.w0lf 17 октября 2021, 12:53
Оценка
Лучше бы не снимали. Неинтересный фильм
17 октября 2021, 12:53 Ответить
Миротворец 7 ноября 2021, 18:49
Оценка
Посмотрел с друзьями... Какая то фигня.. И близко не тянет на уровень того же первого Железного человека.
7 ноября 2021, 18:49 Ответить
Андрей 25 февраля 2022, 17:15
Оценка
так и хочется сказать - что это было???
сюжет чушь петровна какая-то!
когда снимали, видели же, наверно, что фигня получается!
даже один раз смотреть нет смысла!
Ёхансон, конечно, бесподобна, но как выяснилось - выпендрёжница ))
3 балла из 10ти!
25 февраля 2022, 17:15 Ответить
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