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Кейт Шортланд
Кейт Шортланд
Cate Shortland
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Кейт Шортланд
Cate Shortland
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Дата рождения
10 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кейт Шортланд
Родилась 10 августа 1968 года. Австралия.
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Фильмография Кейт Шортланд
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения
2021, США
7.0
Берлинский синдром
триллер
2017, Австралия / Германия
6.0
16 лет. Любовь. Перезагрузка
драма
2004, Австралия
6.0
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Цифровой релиз «Черной Вдовы» содержит альтернативный вариант концовки фильма
В сцене Наташа возвращается к истокам.
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11 августа 2021 13:55
Режиссер «Черной Вдовы» объяснила, почему в фильме обошлись без появления Тони Старка
Наташа Романофф не нуждается в помощи.
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19 июля 2021 12:49
Наташа Романофф сталкивается лицом к лицу с Таскмастером в новом проморолике «Черной Вдовы»
В видео делают акцент на злодее и показывают свежие кадры.
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28 июня 2021 14:02
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