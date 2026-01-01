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Нед Бенсон
Ned Benson
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Персоны
Нед Бенсон
Нед Бенсон
Ned Benson
Дата рождения
3 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.4
Лучшие хиты
(2024)
7.3
Чёрная Вдова
(2021)
7.1
Исчезновение Элеонор Ригби: Он
(2013)
Фильмография Нед Бенсон
7.4
Лучшие хиты
The Greatest Hits
комедия, драма, фэнтези
2024, США
Смотреть трейлер
7.3
Чёрная Вдова
Black Widow
фантастика, боевик, приключения
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Исчезновение Элеанор Ригби
The Disappearance of Eleanor Rigby
драма
2014, США
Смотреть трейлер
6.9
Исчезновение Элеонор Ригби: Она
The Disappearance of Eleanor Rigby: Hers
драма
2013, США
Смотреть трейлер
7.1
Исчезновение Элеонор Ригби: Он
The Disappearance of Eleanor Rigby: Him
драма
2013, США
Смотреть трейлер
Блэйд
Blade
фэнтези, боевик
, США
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Новости о Нед Бенсон
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