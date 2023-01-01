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Чёрная Вдова
Чёрная Вдова, 2021: актеры и роли
Black Widow
Чёрная Вдова
2021 / США
Смотреть трейлер
7.2
Оцените
155
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Чёрная Вдова, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кейт Шортланд
Cate Shortland
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
Флоренс Пью
Florence Pugh
Дэвид Харбор
David Harbour
Оливье Рихтерс
Olivier Richters
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
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