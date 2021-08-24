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Кэти Янь
Кэти Янь
Cathy Yan
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Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Кэти Янь
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Фильмография Кэти Янь
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер
2020, США
6.0
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Стало известно, когда ждать премьеру третьего сезона «Наследников»
Продолжение шоу выпустят осенью.
Написать
24 августа 2021 12:34
Режиссер «Хищных птиц» Кэти Янь снимет комедию о «лекарстве» от расизма и сексизма
Она считает фильм злободневным и нужным проектом.
Написать
8 февраля 2021 11:11
Постановщица «Хищных птиц» посетовала, что у нее не было полного контроля над производством фильма
Студия Warner Bros. вмешивалась в процесс.
Написать
4 февраля 2021 13:15
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