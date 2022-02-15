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Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
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Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
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Дата рождения
28 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мэри Элизабет Уинстед
Родилась 28 ноября 1984. Роки-Маунт, Северная Каролина, США.
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Фильмография Мэри Элизабет Уинстед
Кейт
боевик, триллер
2021, США
6.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер
2020, США
6.0
То, что вы теряете
триллер, драма
2019, Канада
5.0
Гемини
боевик, драма, фантастика
2019, США
7.0
Всё о Нине
комедия, драма
2018, США
5.0
Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия
2016, США
7.0
Кловерфилд, 10
триллер, ужасы
2016, США
6.0
Убить гонца
триллер, криминал, драма, детектив
2014, США
6.0
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Рэй Стивенсон получил роль злодея в сериале «Асока» из вселенной «Звездных войн»
Съемки начнутся в апреле.
Написать
15 февраля 2022 13:37
Мэри Элизабет Уинстэд пополнила актерский состав сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн»
В проекте также задействованы Розарио Доусон, Хейден Кристенсен и Иванна Сахно.
Написать
24 января 2022 10:13
Появились первые отзывы о боевике «Кейт» c Мэри Элизабет Уинстэд
Практически всем рецензентам понравились экшен-сцены.
Написать
6 сентября 2021 13:32
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30 августа 2019 14:25
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