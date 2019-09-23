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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Киноафиша Фильмы Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Отзывы о фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн 2020 / США
6.5 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Харли Квинн рассталась с Джокером. Немного посокрушавшись об утраченной любви, она решила начать новую жизнь. Правда, сообщать о разрыве окружающим преступница не спешила, ведь имя знаменитого клоуна давало ей иммунитет от всех бандитов.  Но желание как-нибудь поярче распрощаться с прошлым, а затем и столкновение с юной воровкой Кассандрой Кейн радикально меняют её жизнь. Теперь за парочкой охотятся и полицейские, и весь преступный мир. Рассчитывать Харли и Кассандре не на кого. Или…

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Дмитрий Козинский 23 сентября 2019, 22:56
Бред сумасшедшего)) чью она роль будет выполнять в готэме?) бэтмена?! xD супергероини, еще одна попытка перевернуть оригинальный сюжет в бабскую сторону) где-то я уже такое видел, а, точно, -это же супергерл была)
23 сентября 2019, 22:56 Ответить
Мария Карасанова 5 ноября 2019, 22:00
в ответ на сообщение Дмитрий Козинский от 23 сентября 2019, 22:56
эмм перевернуть оригинальный сюжет? а ниче что птички и в комиксах есть. ты прямо так разбираешься в оригинале вижу
5 ноября 2019, 22:00 Ответить
Вика Филиппова 21 января 2020, 17:17
Оценка
Вау, мужики опять чето вякают о комиксах, которые они в глаза не видели.
21 января 2020, 17:17 Ответить
Otter 5 февраля 2020, 18:33
Главное, чтобы не было как с джокером с Лето в главное роли.
5 февраля 2020, 18:33 Ответить
Лев 6 февраля 2020, 09:56
Так, стоп. Подруга Джокера. Бороться с преступностью. WTF?
6 февраля 2020, 09:56 Ответить
Лев 6 февраля 2020, 13:45
в ответ на сообщение Лев от 6 февраля 2020, 09:56
Не, всё норм. Ей есть резон убивать злодеев. Фильм на 4,3/10
6 февраля 2020, 13:45 Ответить
Кирилл Стрельников 6 февраля 2020, 15:38
Боже такой шлак. Не советую за это отдавать больше 180 рублей. Просто чисто представьте бабу весом даже в 70 кг, которая ногой пробивает мужику весом больше 100 кг в бочину и тот отлетает в сторону.
Короче просто весь фильм кучка баб избивает толпы накаченных здоровенных мужиков. Чисто фан, юля такие помои...
6 февраля 2020, 15:38 Ответить
abuladzes01rus 6 февраля 2020, 16:18
в ответ на сообщение Кирилл Стрельников от 6 февраля 2020, 15:38
Оценка
ты сам шлак он хорошый фильм
6 февраля 2020, 16:18 Ответить
Роман Сковородников 6 февраля 2020, 17:14
Скучный
6 февраля 2020, 17:14 Ответить
Аня Цйацуа 6 февраля 2020, 18:26
Пускают на фильм тех, кому не 18?
6 февраля 2020, 18:26 Ответить
Кристина Давлатова 7 февраля 2020, 00:50
Огонь , стоит смотреть
7 февраля 2020, 00:50 Ответить
Константин Плотников 9 февраля 2020, 08:09
Вот вы спамеры, толком ничего сказать не можете. Стоит смотреть или нет???? Шпана беспонтовая, только умеете обсирать друг друга.
Нужно банить таких комментаторов
9 февраля 2020, 08:09 Ответить
Кирилл Стрельников 9 февраля 2020, 13:32
в ответ на сообщение Константин Плотников от 9 февраля 2020, 08:09
Стоит сходить, чтобы понять, что лучше на торрентах подождать
9 февраля 2020, 13:32 Ответить
Кирилл Стрельников 9 февраля 2020, 13:32
в ответ на сообщение Константин Плотников от 9 февраля 2020, 08:09
Стоит сходить, чтобы понять, что лучше на торрентах подождать
9 февраля 2020, 13:32 Ответить
Ильназ Шайхутдинов 9 февраля 2020, 16:48
Оценка
честная оценка 4/10! максимум . полная чушь .18+ только из-за пару фрагментов с кровью. лучше дождаться выхода в инет - посмотреть 15 мин и выключить )
9 февраля 2020, 16:48 Ответить
alfiya7163 9 февраля 2020, 17:00
Оценка
Прикольно, не скучно, ярко, молодежно...
9 февраля 2020, 17:00 Ответить
Xztas 10 февраля 2020, 22:33
Оценка
Фильм начинается со слов: "Это моя история и я буду рассказывать её как захочу". Ну вы поняли. Предыстория персонажей почти никак не раскрыта. Монтаж в начале фильма чересчур рваный. сложно понять что к чему. Ближе к концу остаётся только боёвка и становится совсем скучно смотреть. Плохие персонажи просто плохие. Никак вам о них не расскажут. Шутки притянуты. Да и пару раз они использовали достаточно известные композиции. Что на мой взгляд не делает фильм лучше. Ну и сами понимаете с каким подтекстом этот фильм. Фильм на один раз. Смотреть повторно вряд-ли буду, ходить или не ходить решайте сами. Мультсериал зашёл больше. Там хоть персонажи интересные есть.
10 февраля 2020, 22:33 Ответить
Карина Малая 10 февраля 2020, 23:00
Мне понравилась этот фильм просто бомба.
10 февраля 2020, 23:00 Ответить
Sveta Albutova 11 февраля 2020, 14:51
Оценка
Фильм говно
11 февраля 2020, 14:51 Ответить
Танюшка Федорова 11 февраля 2020, 19:39
Оценка
Мне очень понравилось! Правда ,не привычно видеть Харли ноющей. А так в общем все здорово!
11 февраля 2020, 19:39 Ответить
Диана Мелис 12 февраля 2020, 00:01
Оценка
Фильм про толерантность, прям жесткая, по этому и провалился в прокате
12 февраля 2020, 00:01 Ответить
irisha14-93 12 февраля 2020, 03:44
Оценка
До конца фильм досмотреть не смогли , соишком скучный
12 февраля 2020, 03:44 Ответить
arzhakdi 13 февраля 2020, 17:44
Оценка
Не пожалела что пошла. Фильм супер👍🏻
13 февраля 2020, 17:44 Ответить
Natalia Canaglia 13 февраля 2020, 21:38
в ответ на сообщение Константин Плотников от 9 февраля 2020, 08:09
А надо потому что самому принимать такие решения, а не уповать на отзывы горе-рецензентов. Одно могу сказать - фильм не для всех, кому-то зайдет на ура, кого-то затошнит. Лично мне понравилась графика, дизайн, разноцветность, хореография и конечно Марго. Остальное показалось достаточно унылым, сюжет слабоват и мотивация героев тоже, хорошо проработан только персонаж Харли, остальные как-будто просто статисты. И да, в фильме зашкаливает градус феминизма. Попытка выставить всех мужиков козлами и вселенским злом, это уже перебор. Ах да и я ненавижу феминитивы (они там в надписях встречаются), хотя ничего против этого движения в целом не имею. Смотреть или нет, личный выбор каждого. Одно можно сказать точно - не стоит от этого фильма ждать чего-то запредельного. Это просто красивая картинка, которая может неплохо зайти под попкорн на один раз.
13 февраля 2020, 21:38 Ответить
Александр Кантемиров 16 февраля 2020, 19:58
нормальный такой фильм из вселенной DC, не шедевр, но и не шлак. странно читать отзывы, типа как это бабы бьют мужиков, господа, но это же комиксы:) все в стиле, довольно динамично, хотя конечно сюжет простоват. рекомендуется для просмотра не для привередливых гурманов!
16 февраля 2020, 19:58 Ответить
lushkazara 18 февраля 2020, 02:17
Блевотина 🤮🤮🤮
18 февраля 2020, 02:17 Ответить
Tatyana Leont 18 февраля 2020, 21:58
Оценка
Суперотстойное киноизделие! Воспалённый бред агрессивной феминистки-расистки.
Эта "режиссёрша" что - думала, что кинокомиксы можно снимать тяп-ляп и народ схавает?Плоские как картонка персонажи. Полностью лишенная атмосферы картинка. Рубленные кадры, от которых мельтешит в глазах. Скучные экшн и погони. Совершенно неубедительные драки.
Было сильное желание, чтобы прилетел Бэтмен и разогнал к чертям эту гоп-тусовку по домам.
Интересно, что ближе к концу фильма в тёмном зале вовсю замелькали экраны мобильников - народ от скуки стал просто шариться в гаджетах.
Фильмец оставил чувство недоумения - это что за муть?
18 февраля 2020, 21:58 Ответить
Андрей 13 января 2022, 17:04
Оценка
как-то совсем не потрясающая, а скучноватая история!
6 баллов из 10ти только за Марго!
лучше бы сняли предысторию о персонаже Квин ;((
13 января 2022, 17:04 Ответить
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