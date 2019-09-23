Харли Квинн рассталась с Джокером. Немного посокрушавшись об утраченной любви, она решила начать новую жизнь. Правда, сообщать о разрыве окружающим преступница не спешила, ведь имя знаменитого клоуна давало ей иммунитет от всех бандитов. Но желание как-нибудь поярче распрощаться с прошлым, а затем и столкновение с юной воровкой Кассандрой Кейн радикально меняют её жизнь. Теперь за парочкой охотятся и полицейские, и весь преступный мир. Рассчитывать Харли и Кассандре не на кого. Или…
Короче просто весь фильм кучка баб избивает толпы накаченных здоровенных мужиков. Чисто фан, юля такие помои...
Нужно банить таких комментаторов
Эта "режиссёрша" что - думала, что кинокомиксы можно снимать тяп-ляп и народ схавает?Плоские как картонка персонажи. Полностью лишенная атмосферы картинка. Рубленные кадры, от которых мельтешит в глазах. Скучные экшн и погони. Совершенно неубедительные драки.
Было сильное желание, чтобы прилетел Бэтмен и разогнал к чертям эту гоп-тусовку по домам.
Интересно, что ближе к концу фильма в тёмном зале вовсю замелькали экраны мобильников - народ от скуки стал просто шариться в гаджетах.
Фильмец оставил чувство недоумения - это что за муть?
6 баллов из 10ти только за Марго!
лучше бы сняли предысторию о персонаже Квин ;((
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