Наша рецензия

Харли Квинн рассталась с Джокером. Немного посокрушавшись об утраченной любви, она решила начать новую жизнь. Правда, сообщать о разрыве окружающим преступница не спешила, ведь имя знаменитого клоуна давало ей иммунитет от всех бандитов. Но желание как-нибудь поярче распрощаться с прошлым, а затем и столкновение с юной воровкой Кассандрой Кейн радикально меняют её жизнь. Теперь за парочкой охотятся и полицейские, и весь преступный мир. Рассчитывать Харли и Кассандре не на кого. Или…