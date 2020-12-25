Вместо предисловия предлагаю сразу договориться. Фильм «Огонь» Алексея Нужного — это не наш ответ «Делу храбрых», не калька с Голливуда и не ремейк, хотя режиссёр в занятии этим замечен. Пожары, они везде случаются. И тушат их, не поверите, тоже примерно одинаково. Может, техника чуть отличается. Поэтому в последующем тексте, если сравнения с этим злосчастным и не самым удачным американским кинопродуктом будут, то лишь из острой необходимости. А чего точно не…
Одна из комментирующих сказала, что это "говнослизанный" фильм, возможно имея ввиду "Дело храбрых", но я посмотрел его незадолго, до "Огня" и, несмотря на то, что фильм, действительно, хороший - "Огонь" понравился мне больше. Хорошие актеры, хороший сюжет, отлично подобраная музыка... Посмотрите - не пожалеете!
10 из 10 - моя первая такая оценка.
И очень правильно показана современная молодежь в образе Р.Р. Будем надеяться, что они и правда только снаружи такие, а внутри смелые и преданные.
Слизаши всё с фильма Дело Храбрых
Единственный актёр, который хорошо исполнил свою роль - пилот.
Большинство отзывов - явно проплачены.
Особенно обидно за действительно хорошего актёра Хабенского.
Фильм представляет из себя набор клише геройского кино 30-летней давности, все герои картонные, диалоги пафосно глупые, а сцены (за редким исключением) - «ты где-то это уже видел». Были несколько моментов, которые могли бы выдавить слезу, но общий фон фильма к тем моментам уже настравает на несерьёзный саркастическмй взгляд...
За затянутую концовку хочется отдельно надавать по шапке всей команде создателей.
Воспринимать этот фильм серьёзно можно только в очень юном возрасте... так его и надо было позиционировать.
Очень расстроился:(
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