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Огонь Огонь
Киноафиша Фильмы Огонь Отзывы о фильме «Огонь»
Огонь 2020 / Россия
8.2 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Огонь»

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Вместо предисловия предлагаю сразу договориться. Фильм «Огонь» Алексея Нужного — это не наш ответ «Делу храбрых», не калька с Голливуда и не ремейк, хотя режиссёр в занятии этим замечен. Пожары, они везде случаются. И тушат их, не поверите, тоже примерно одинаково. Может, техника чуть отличается. Поэтому в последующем тексте, если сравнения с этим злосчастным и не самым удачным американским кинопродуктом будут, то лишь из острой необходимости. А чего точно не…

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ElizavetaPersonal 25 декабря 2020, 17:32
Очередной слизанный говнофильм.
25 декабря 2020, 17:32 Ответить
poshehonec 27 декабря 2020, 01:47
Оценка
Действительно, ХОРОШИЙ фильм! Один из лучших, посмотренных мною в последнее время! Советую посмотреть всем!
Одна из комментирующих сказала, что это "говнослизанный" фильм, возможно имея ввиду "Дело храбрых", но я посмотрел его незадолго, до "Огня" и, несмотря на то, что фильм, действительно, хороший - "Огонь" понравился мне больше. Хорошие актеры, хороший сюжет, отлично подобраная музыка... Посмотрите - не пожалеете!
10 из 10 - моя первая такая оценка.
27 декабря 2020, 01:47 Ответить
s.lana.s 27 декабря 2020, 01:47
Какой же великолепный фильм!!! Просто на одном дыхании!! Огромное спасибо режиссёру и таким великолепным актёрам за из работу!! И спасибо за эту тему, за то рассказываете нам о том Великом Подвиге, который изо дня в день совершают спасатели. От всего сердца благодарю.
И очень правильно показана современная молодежь в образе Р.Р. Будем надеяться, что они и правда только снаружи такие, а внутри смелые и преданные.
27 декабря 2020, 01:47 Ответить
RomanovaES1991 27 декабря 2020, 21:31
Потрясающий фильм, актёры изумительно сыграли свои роли. Весь фильм на одном дыхании, потрясающий сюжет, спасибо за ещё один потрясающий фильм
27 декабря 2020, 21:31 Ответить
Наталия Петряшова 27 декабря 2020, 23:41
Фильм-достойный внимания и, безусловно, просмотра! Смотрела на одном дыхании и переживала вместе с героями фильма,ведь все, что происходит в фильме основано на реальных событиях. Конечно, дело вкуса каждого, но на мой взгляд, такие фильмы нужно смотреть и как бы пафосно не звучало, но именно такие фильмы формируют чувство долга, патриотизма, любви к своей профессии, к людям. А тем, кому не нравится такие фильмы-не смотрите, но и не надо хаять отечественный кинематограф; он не весь, Слава Богу, прогнил. Есть и достойные фильмы! Всем приятного просмотра! И всех с наступающим Новым 2021годом!Здоровья,добра, мира, любви и благополучия вам и вашим близким и родным!
27 декабря 2020, 23:41 Ответить
ElizavetaPersonal 29 декабря 2020, 07:45
в ответ на сообщение poshehonec от 27 декабря 2020, 01:47
Сколько продажных отзывов. Я пишу правду, в отличии от некоторых. Хорошие актёры, насмешили. Может Роман или Антон, которые в каждом говнофильме снимаются.
29 декабря 2020, 07:45 Ответить
Станислав Ян 29 декабря 2020, 09:54
Оценка
Есть фильмы, как жизнь. Их не много. Но, когда они случаются, они становятся достоянием окружающих. Мы вспоминаем , что такое храбрость, любовь, честность, семья, призвание. Как надо, как правильно... Спасибо авторам и актерам. "Огонь" вжимает в кресло и заставляет проживать каждую минуту киноленты в месте с прекрасными актерами, у которых получилось рассказать о Родине, в которую они верят и любят.
29 декабря 2020, 09:54 Ответить
Макс () 29 декабря 2020, 18:37
Не знаю кому как, но лично мне и моей девушке фильм зашёл на ура, с начала и до конца на одном дыхании. Ожидал конечно худшего от наших режиссёров, советую ОДНОЗНАЧНО.
29 декабря 2020, 18:37 Ответить
Макс () 29 декабря 2020, 19:02
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 29 декабря 2020, 07:45
Смотрите американские говнокомиксы, а этот фильм достоин внимания.
29 декабря 2020, 19:02 Ответить
poshehonec 30 декабря 2020, 10:27
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 29 декабря 2020, 07:45
Оценка
Да, да, да! И кругом враги!
30 декабря 2020, 10:27 Ответить
Артём Хачатрян 30 декабря 2020, 11:10
Сперли фильм у американцев.
Слизаши всё с фильма Дело Храбрых
30 декабря 2020, 11:10 Ответить
Александр Шибанов 1 января 2021, 21:58
Оценка
Очень приличный фильм. Доволен просмотром.
1 января 2021, 21:58 Ответить
Татьяна Нестерова 2 января 2021, 20:50
в ответ на сообщение Станислав Ян от 29 декабря 2020, 09:54
Как жизнь??... Где же были такие пожарные, когда горела Зимняя Вишня...
2 января 2021, 20:50 Ответить
Максим Бурдинский 3 января 2021, 13:14
Мы ходили семьёй. Нам фильм очень понравился. Сюжетная линия на отлично. Рекомондую не пожалеете.
3 января 2021, 13:14 Ответить
Ksenia Ignateva 3 января 2021, 15:33
Хорошмй фильм , прсмотреть стоит!
3 января 2021, 15:33 Ответить
sergeevaolga1973 3 января 2021, 21:15
в ответ на сообщение Артём Хачатрян от 30 декабря 2020, 11:10
Вы вообще смотрели эти два фильма . Я да , они отличаются , и связывает их только то что они про пожарных , а сюжеты , то разные .
3 января 2021, 21:15 Ответить
Владимир Карасев 4 января 2021, 00:21
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 25 декабря 2020, 17:32
Если вы фильм не смотрели зачем писать такие отзывы. Сначала посмотри, потом пиши и не вводите людей в заблуждение своими отзывами. А фильм действительно классный!
4 января 2021, 00:21 Ответить
Владимир Карасев 4 января 2021, 00:25
Редко пишу здесь отзывы, потому что стоящих фильмов не так много. Это фильм мне очень понравился и действительно смотрится на одном дыхании. Интересный сюжет, хорошая игра актёров, плюс немного юмора и трагедии сделали свое дело. Фильм получился очень хороший. 😃
4 января 2021, 00:25 Ответить
asabin56 4 января 2021, 11:34
Фильм отличный, игра актёров на высшем уровне. Отдельное спасибо за пропаганду ЗОЖ.
4 января 2021, 11:34 Ответить
Натали Белоусова 4 января 2021, 23:07
Очень сильный фильм, посмотрела на одном дыхании. Хотя спасение детей было за гранью фантастики.
4 января 2021, 23:07 Ответить
a.sarvartdinova 5 января 2021, 00:53
Оценка
Фильм очень хороший!!!Хочется посмотреть еще раз!!
5 января 2021, 00:53 Ответить
Анна Батура 5 января 2021, 17:20
Фильм замечательный.
5 января 2021, 17:20 Ответить
Арина Петрова 5 января 2021, 19:56
Замечательный фильм, очень понравился, очень сильный фильм, не пожелела, что сходила
5 января 2021, 19:56 Ответить
popova_anna27 5 января 2021, 23:04
Замечательный фильм , держит в напряжении все время , есть моменты всплакнуть, после просмотра много эмоций. Отлично снят , прекрасный актерский состав. Стоит посмотреть именно этот фильм !
5 января 2021, 23:04 Ответить
Настя Филякова 6 января 2021, 14:28
Фильм прекрасный. Я бы, даже сказала, изумительный. Не "слизанный" как было сказано ранее. Не относится к тем сюжетам, с однобокой развязкой, героев которых можно предсказать, как и их действия. Это не выдуманный фильм, с пост апокалипсесом. Но это фильм, показывающий нерушимые реалии нашего мира, которые мы порой забываем или не хотим знать. Честно, советую посмотреть!
6 января 2021, 14:28 Ответить
martol_mu 7 января 2021, 18:16
Первый раз я посмотрела "Огонь" до Нового года. Переживания и впечатления были настолько сильны, что после Нового года посмотрела его второй раз с не меньшим, а напротив, с ещё большим удовольствием. Здесь сравнивают фильм с американским "Дело храбрых". Так как я уже несколько лет не смотрю американские фильмы, то посмотрела трейлер "Дела храбрых". С абсолютной уверенностью говорю: американский фильм и рядом не стоял с наши "Огнём". Обычное заокеанское кривлянье, пафос и ничем не завуалированная компьютерная графика. В "Огне" всё иначе: ощущение реальности происходящего не покидает с начала и до конца фильма. Актёрский состав - на высшем уровне. Я не просто рекомендую посмотреть этот фильм, я НАСТОЯТЕЛЬНО советую это сделать, при чём обязательно с детьми!
7 января 2021, 18:16 Ответить
Ирина Бажанова 9 января 2021, 12:37
очень хороший фильм ,советую посмотреть!
9 января 2021, 12:37 Ответить
Николай Серов 9 января 2021, 23:53
Фмльм СУПЕР просто на одном дыхании получше чем всякие зарубежные фильмы
9 января 2021, 23:53 Ответить
ИЛЬЯ ПЕРФИЛЬЕВ 13 января 2021, 14:40
Фильм классный ! Советую всем идти! Рад , чио у нас в России на столько потрясающие фильмы научились ставить
13 января 2021, 14:40 Ответить
Наталия Маркина 15 января 2021, 13:54
🔥🔥🔥🔥 Спасибо за крутое кино!
15 января 2021, 13:54 Ответить
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 18 января 2021, 13:48
Оценка
да чо вы на одном дыхании все смотрите-то, выдыхать нужно, ребята((((
18 января 2021, 13:48 Ответить
Андрей Поляков 21 января 2021, 22:46
Оценка
Класс :)) Фильм Бомба )))
21 января 2021, 22:46 Ответить
Ае Ае 23 января 2021, 20:52
Очень сильный фильм!!! Браво👍🏼👏🏼
23 января 2021, 20:52 Ответить
Ольга Беляева 29 января 2021, 09:21
Отличный фильм. Я бы в школах его показывала в качестве профориентации, чтобы мальчики хотели стать людьми героических профессий, а не менеджерами по продажам.
29 января 2021, 09:21 Ответить
Татьяна Танюшкина 30 января 2021, 18:02
Фильм классный советую посмотреть. В конце даже прослежизаль. Хорошие актёры
30 января 2021, 18:02 Ответить
teleshko 7 февраля 2021, 10:08
Гордость отечественного кинопроката, вот бы егт номинировали на международную кинопремию!
7 февраля 2021, 10:08 Ответить
Анатолий Музыка 8 февраля 2021, 18:05
Фильм - г-но редкостное. Комментировать тут нечего больше.
Единственный актёр, который хорошо исполнил свою роль - пилот.
Большинство отзывов - явно проплачены.
8 февраля 2021, 18:05 Ответить
pavel15 21 февраля 2021, 22:52
Фильм просто класс!!! 5 звёзд (с телефона сайт не даёт поставить оценку)
21 февраля 2021, 22:52 Ответить
ElizavetaPersonal 26 февраля 2021, 17:49
в ответ на сообщение Макс () от 29 декабря 2020, 19:02
Я смотрю фильмы с нормальным сюжетом.
26 февраля 2021, 17:49 Ответить
ElizavetaPersonal 26 февраля 2021, 17:50
в ответ на сообщение poshehonec от 30 декабря 2020, 10:27
Бред пишите.
26 февраля 2021, 17:50 Ответить
ElizavetaPersonal 26 февраля 2021, 17:55
в ответ на сообщение Владимир Карасев от 4 января 2021, 00:21
Решила посмотреть этот фильм дома. Такая блювотина!!! С пожарными ни как не связана. Показали тупого качка, не упустили любовную линию. Конечно, куда ж без неё. Везде пихают.
26 февраля 2021, 17:55 Ответить
Илья Подпальный 27 февраля 2021, 05:48
Оценка
Стыдное кино:(
Особенно обидно за действительно хорошего актёра Хабенского.
Фильм представляет из себя набор клише геройского кино 30-летней давности, все герои картонные, диалоги пафосно глупые, а сцены (за редким исключением) - «ты где-то это уже видел». Были несколько моментов, которые могли бы выдавить слезу, но общий фон фильма к тем моментам уже настравает на несерьёзный саркастическмй взгляд...
За затянутую концовку хочется отдельно надавать по шапке всей команде создателей.
Воспринимать этот фильм серьёзно можно только в очень юном возрасте... так его и надо было позиционировать.

Очень расстроился:(
27 февраля 2021, 05:48 Ответить
kudyakov_a 27 февраля 2021, 19:34
Смотрела оба фильма: и голливудский и наш. Оба шикарны по своему. Из общего - сюжет о пожарных. Рыдала и там и там. В "Огне" очень мощный актерский состав, правда Милославская подбешивала (ну не считаю её актрисой!). Фильм как раз "российский": людей вечно не хватает, начальник - дурак, техники нет (а та, что есть еле живая). Какой уж тут Голливуд?! Короче, разное кино и смотреть обязательно оба!
27 февраля 2021, 19:34 Ответить
Сергей Пономарев 7 марта 2021, 01:06
в ответ на сообщение Артём Хачатрян от 30 декабря 2020, 11:10
Если бы ты смотрел оба фильма, то такую хрень не писял бы
7 марта 2021, 01:06 Ответить
dgoldenko 18 марта 2021, 04:54
Стоит того , чтобы его посмотреть и задуматься!
18 марта 2021, 04:54 Ответить
Vitaliy Leshukov 22 июня 2021, 23:57
Оценка
Актёров жалко, это же нужно было их в такой говнофильм втянуть, позорище а не фильм!!!
22 июня 2021, 23:57 Ответить
Руслан Фирсов 8 августа 2021, 16:28
Оценка
Редкостный бред! Как и 95% всех современный русских фильмов.
8 августа 2021, 16:28 Ответить
janaershovaa 18 октября 2021, 10:48
Оценка
После просмотра понимаешь насколько сложная у пожарных работа.
18 октября 2021, 10:48 Ответить
Ирина Брилинг 25 февраля 2022, 17:04
Оценка
не понравился. про что фмльм. по пожар в тайге - это. пожалуй улалось. но зачем они туда полетели в пятером с пустыми руками. тайгу тушить? нет. эвакуироать деревню7 случайно. никто не собиралсяэто делать и вдруг! так ине увидела. а как все же гасят пожар в тайге. любовнаяистория- трафаретная. ничего интересного. кругом неорганизованность.ибеспомощность. и неподготовленность. А лес горит страшно. как это снимается. это здорово.
25 февраля 2022, 17:04 Ответить
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