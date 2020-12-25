Наша рецензия

Вместо предисловия предлагаю сразу договориться. Фильм «Огонь» Алексея Нужного — это не наш ответ «Делу храбрых», не калька с Голливуда и не ремейк, хотя режиссёр в занятии этим замечен. Пожары, они везде случаются. И тушат их, не поверите, тоже примерно одинаково. Может, техника чуть отличается. Поэтому в последующем тексте, если сравнения с этим злосчастным и не самым удачным американским кинопродуктом будут, то лишь из острой необходимости. А чего точно не…