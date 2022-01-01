Во всем разнообразии выходящих сегодня фильмов особенно сложно остановиться на чем-то одном тем, у кого на диване перед телевизором уселась вся семья — все разного возраста и с разными предпочтениями. Мультиками, приключениями, комедиями и экранизациями литературы жанровое разнообразие кино для всей семьи не ограничивается, так что найти подходящий всем фильм окажется не такой сложной задачей.

Многие из лучших семейных фильмов уже давно сняты, и никакие новинки их не превзойдут: например, мультипликационный «Король Лев», мюзикл «Звуки музыки» или классический «Волшебник страны Оз». Младшим наверняка понравятся песни и забавные персонажи, а взрослые смогут вспомнить, как хорошо иногда снова почувствовать себя ребенком, смотря трогательные и добрые фильмы. Просмотр семейного кино не только поднимет настроение всем членам семьи, но и сплотит ее.

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