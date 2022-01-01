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Фильмы для всей семьи
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Фильмы для всей семьи

Все 59 Онлайн
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Круэлла
Круэлла
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия
2021, США
Круиз по джунглям
Круиз по джунглям
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения
2021, США
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик
2019, США
Аладдин
Аладдин
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, мюзикл
2019, США
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
Танцуй сердцем
Танцуй сердцем
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия
2019, Франция
Питомец Юрского периода
Питомец Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
4.0
приключения, семейный
2019, США
Арахисовый сокол
Арахисовый сокол
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения
2019, США
Шахматист
Шахматист
7.0
драма, комедия, биография
2019, Франция
Дельфин Берни 2
Дельфин Берни 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, боевик, семейный
2019, Канада
Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается
Смотреть за 1 рубль
7.0
мюзикл, семейный
2018, США
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Аксель
Аксель
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика
2018, США
Как прогулять школу с пользой
Как прогулять школу с пользой
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, приключения, комедия, драма
2018, Франция
Чародейка
Чародейка
Смотреть за 1 рубль
4.0
семейный, фэнтези
2018, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
Маленькая мисс Дулиттл
Маленькая мисс Дулиттл
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, комедия, семейный
2018, Германия
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Белль и Себастьян: Друзья навек
Белль и Себастьян: Друзья навек
6.0
приключения
2017, Франция
Хороший мальчик
Хороший мальчик
7.0
комедия
2016, Россия
Гибби
Гибби
6.0
комедия, семейный
2016, США
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Во всем разнообразии выходящих сегодня фильмов особенно сложно остановиться на чем-то одном тем, у кого на диване перед телевизором уселась вся семья — все разного возраста и с разными предпочтениями. Мультиками, приключениями, комедиями и экранизациями литературы жанровое разнообразие кино для всей семьи не ограничивается, так что найти подходящий всем фильм окажется не такой сложной задачей.

Многие из лучших семейных фильмов уже давно сняты, и никакие новинки их не превзойдут: например, мультипликационный «Король Лев», мюзикл «Звуки музыки» или классический «Волшебник страны Оз». Младшим наверняка понравятся песни и забавные персонажи, а взрослые смогут вспомнить, как хорошо иногда снова почувствовать себя ребенком, смотря трогательные и добрые фильмы. Просмотр семейного кино не только поднимет настроение всем членам семьи, но и сплотит ее.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие фильмы для всей семьи в хорошем качестве.

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