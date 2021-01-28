Меню
Круиз по джунглям - второй дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Круиз по джунглям. Второй дублированный трейлер

Круиз по джунглям. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 28 мая 2021
Круиз по джунглям – Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое — согласно преданиям южноамериканских индейских племен — обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным. Disney приглашает вас присоединиться к увлекательному путешествию в загадочную и красочную Амазонию!
vladimir 28 января 2021, 08:14
пОСМОТРИМ
28 января 2021, 08:14 Ответить
29 июня 2021, 14:29
в ответ на сообщение vladimir от 28 января 2021, 08:14
Конечно
29 июня 2021, 14:29 Ответить
Роза Иркабаева 11 июля 2021, 22:51
Оценка
Дуэйн крут!🔥
11 июля 2021, 22:51 Ответить
Илона Васильевна 30 июля 2021, 00:35
Оценка
На один раз..., никто в зале и не понял что к чему, бред сивой кобылы
30 июля 2021, 00:35 Ответить
Александр Шибанов 30 июля 2021, 11:28
Оценка
Норм. В концовке перебор с сюжетной линией ...
30 июля 2021, 11:28 Ответить
Радмир Хусаинов 30 июля 2021, 13:20
Оценка
Ещё раз посмотрел Пиратов Карибского моря..
30 июля 2021, 13:20 Ответить
tkachpur 30 июля 2021, 17:11
Оценка
Отличный фильм. Рекомендую к просмотру.
30 июля 2021, 17:11 Ответить
Виктория Справедливая 1 августа 2021, 08:05
Оценка
Хотят сделать конкурента для Индиано Джонса. Средненько. И на один раз.
1 августа 2021, 08:05 Ответить
Зурьяна Тлепшева 2 августа 2021, 00:00
Оценка
Очень хороший фильм, смешной))
2 августа 2021, 00:00 Ответить
nikvaker 6 августа 2021, 21:04
Оценка
Фильм не больше, чем на один раз. Disney опять пропихивает идеологию гомосексуализма, так что приготовтесь к шутками \"не хочешь ли ты прикупить мою палку\" и \"давай сзади подпихну\"
6 августа 2021, 21:04 Ответить
София Алмакаева 6 августа 2021, 21:40
Оценка
Фильм просто офигенный! Всем советую! Третий раз в кино иду
6 августа 2021, 21:40 Ответить
Голос Души 9 августа 2021, 08:34
Оценка
Прикольный фильм👍🏻
9 августа 2021, 08:34 Ответить
iferyagin 10 августа 2021, 10:27
Оценка
Классный фильм, легкий, смотрится на одном дыхании. Рекомендую. Не обращайте внимание на отрицательные отзывы.
10 августа 2021, 10:27 Ответить
10 августа 2021, 11:10
в ответ на сообщение nikvaker от 6 августа 2021, 21:04
"Идеология гомосексуализма" - это сильно. Шутки как шутки, подтекста не вижу, а 2/3 зала лежит наверняка от смеха.
10 августа 2021, 11:10 Ответить
11 августа 2021, 13:32
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 30 июля 2021, 11:28
Заинтриговали !
11 августа 2021, 13:32 Ответить
Салават Гарифьянов 11 августа 2021, 18:56
Оценка
Хорошая игра актеров, хороший сюжет.
11 августа 2021, 18:56 Ответить
zolotarevfeliks1234 13 августа 2021, 11:54
Оценка
Прикольно, чем-то на индиано джонса и лару крофт смахивает)))
13 августа 2021, 11:54 Ответить
User 14 августа 2021, 18:58
Оценка
Качественный фильм в стиле пиратов карибского моря
14 августа 2021, 18:58 Ответить
Екатерина Ефимова 15 августа 2021, 23:44
Оценка
Сюжет хорош, актеры тоже)) но этот замудренный юмор и наигранность перебор… только юмор брата мне зашел 😂 а так, в целом хороший семейный фильм. Ждала типо Мумии, захватывающих преключений, но не доиграли)
15 августа 2021, 23:44 Ответить
User 16 августа 2021, 21:00
Оценка
Огонь фиштм понравился
16 августа 2021, 21:00 Ответить
ekaterinagudova5 17 августа 2021, 15:30
Оценка
Очень хороший фильм. Ходили с подругой, думали будет не очень. С самого начала уже понравился. Советую сходить!
17 августа 2021, 15:30 Ответить
User 20 августа 2021, 00:37
Оценка
Фильм отличный
20 августа 2021, 00:37 Ответить
https://intrade.bar/68731 20 августа 2021, 15:12
Отличное легкое кино. Есть где посмеяться. Детям очень понравился.
20 августа 2021, 15:12 Ответить
oxana.ltk 20 августа 2021, 16:42
Оценка
Отлично
20 августа 2021, 16:42 Ответить
User 7 сентября 2021, 04:00
Оценка
Фильм классный, шикарный, но все равно было ощущение, что чего то ге хватало. А так, будто еще один «Джуманджи».
7 сентября 2021, 04:00 Ответить
nt.tanuxan90 2 октября 2021, 19:43
Оценка
Советую)
2 октября 2021, 19:43 Ответить
Темный Рыцарь 29 октября 2021, 15:59
Оценка
Дно пробито. Фильм не о чем
29 октября 2021, 15:59 Ответить
7.4 Круиз по джунглям
Круиз по джунглям приключения, 2021, США
