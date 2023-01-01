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Круиз по джунглям
Круиз по джунглям, 2021: актеры и роли
Jungle Cruise
Круиз по джунглям
2021 / США
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7.4
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122
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Круиз по джунглям, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Jaume Collet-Serra
В ролях
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Эмили Блант
Emily Blunt
Джэк Уайтхолл
Jack Whitehall
Эдгар Рамирес
Edgar Ramirez
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Джесси Племонс
Jesse Plemons
Вероника Фалькон
Veronica Falcón
Энди Найман
Andy Nyman
Филипп Максимилиан
Philipp Maximilian
Сулем Калдерон
Sulem Calderon
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