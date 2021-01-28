Наша рецензия

С развитием технических возможностей приключенческие фильмы в том или ином виде присутствовали на киноэкранах, особенно среди них выделялись экранизации Жюля Верна. За последние годы рискованные путешествия в непроходимые джунгли или исследование древних легенд кажется немного устаревшим. Если в 80-е кумиром многих был Индиана Джонс, в конце 90-х появилась популярнейшая серия фильмов «Мумия», а нулевые всем запомнились Капитаном Джеком Воробьем, то сейчас едва ли можно вспомнить…