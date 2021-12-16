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Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
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Алексей Бардуков
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Дата рождения
18 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Алексей Бардуков
Родился 18 ноября 1984 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алексей Бардуков
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
0.0
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.0
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
комедия, семейный
2015, Россия
5.0
Метро
боевик, драма, триллер
2013, Россия
7.0
Клуб счастья
комедия
2010, Россия
5.0
Найденыш
мелодрама
2010, Россия
7.0
На игре
приключения, боевик
2009, Россия
6.0
Английская клубника
драма, мелодрама, военный
2008, Чехия / Словакия / Украина
4.0
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Сергей Безруков обвиняет нацистов в преступлениях в первом трейлере военной драмы «Нюрнберг»
«Мы делаем масштабную, многомерную киноленту о событиях, которые изменили человеческую историю», — говорит режиссер.
Написать
16 декабря 2021 11:10
Сергей Безруков получил роль в фильме Николая Лебедева о Нюрнбергском процессе
Производство масштабного проекта проходит в нескольких странах.
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17 июня 2021 15:38
Первый канал покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Продолжение детективной истории обещает быть интригующим и насыщенным.
Написать
15 мая 2020 10:13
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