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Подольские курсанты Подольские курсанты
Киноафиша Фильмы Подольские курсанты Отзывы о фильме «Подольские курсанты»
Подольские курсанты 2020 / Россия
7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Подольские курсанты»

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Осеню 1941 года тысячам совсем юных курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ было приказано сдержать подступающих все ближе к Москве фашистов. Эти ребята должны были стать командирами Красной армии, которые приведут страну к победе в Великой Отечественной войне, но для большинства из них жестокость и кровопролитие на Ильинском рубеже стали последним, что они увидели в своей короткой жизни. Существует распространенное мнение, что любое историческое кино – это способ…

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Адиль Макаримов 5 сентября 2020, 16:36
Здраствуйте Когда выйдет на прокат Подольские курсанты
5 сентября 2020, 16:36 Ответить
Киноафиша.инфо 7 сентября 2020, 09:18
в ответ на сообщение Адиль Макаримов от 5 сентября 2020, 16:36
Здравствуйте, предварительная дата премьеры - 4 ноября.
7 сентября 2020, 09:18 Ответить
Василиса Ядренкина 3 ноября 2020, 14:58
Сегодня я сходила на предпоказ. Боже, я даже не ожидала, что это будет на столько сильно, на столько душевно. Я видела трейлер и сначала было довольно скептическое впечатление, но ребята - это реально хорошая работа, хорошая игра, хорошая постановка, цвет, декорации. В общем, не буду спойлерить, но скажу лишь, что сходить стоит. Всем хорошего просмотра))
3 ноября 2020, 14:58 Ответить
Максим Аладов 3 ноября 2020, 17:49
Оценка
Ну что же я сходил и если честно до сих пор не отпускают мурашки! Это как и любое наше военное кино до глубины души, пробуждает что-то в памяти, далёкое и щемящее! Как же наши прадеды сражались за Родину, сколько они сил и жизней на это положили!!!
Хорошо, что снимают такое кино, СПАСИБО ВСЕЙ КОМАНДЕ!!! Не дают забыться подвигу, помогают рассказывать молодому поколению!
3 ноября 2020, 17:49 Ответить
Ирина Светлова 4 ноября 2020, 14:03
Оценка
Фильм, ничего не скажешь, удивительно проникновенный и сильный - любители военного кино, а также эмоционального, трогательного зрелища обиженными не уйдут. Если рассматривать эту работу, как цельный и законченный продукт, то, как мне кажется, операторская работа желает доработки. Но тем не менее, впечатления очень сильные, даже обидно, что этот фильм практически нигде не рекламируют, и те, кто не следит за новинками кино на постоянной основе, могут упустить шанс посмотреть такое прекрасное и проникновенное военное кино.
4 ноября 2020, 14:03 Ответить
Ангелина Борисенко 4 ноября 2020, 14:32
Оценка
О вкусах не спорят, но мне действительно понравился фильм. Если учесть во внимание, что он основан на реальных событиях, то просто мурашки по коже идут. Соглашусь, что есть несколько не состыковок в плане исторических событий, но... Живот сводит, когда понимаешь, что из всех курсантов выжил только каждый 10, это действительно героический поступок ребят, которые были готовы умирать за свою родину. Для меня теперь "Подольские курсанты" - один из лучших фильмов о войне, на ровне с "Брестская крепость".
4 ноября 2020, 14:32 Ответить
Тарас Филинцев 4 ноября 2020, 15:55
Оценка
Фильм получился хороший. Чувствуется, что люди, его снимавшие, вложили огромную часть себя в работу. Ну если честно от Угольникова ничего другого и не ждал. Хочется отметить несколько фактов.

Во-первых, невероятный актерский состав. Он не тривиален, большинство актеров не входят в узнаваемый звездный состав, ну по крайней мере по моему ощущению. Я по крайней мере не заметил, например, что вчерашний герой-любовник из сериала про полицейских (наверное все поняли о ком речь), скажем, надел солдатскую форму и пошёл на войну.

Во-вторых, фильм проработан до мелочей. Также очень порадовали съемки атак и сражений, выглядит очень реалистично и правдиво. Каскадерам за работу можно поставить твёрдую пять.

Именно поэтому советую фильм к просмотру. Уверен, что не пожалеете, если посмотрите.
4 ноября 2020, 15:55 Ответить
Анжелика Харитонова 5 ноября 2020, 14:41
Оценка
Кино очень даже ничего, получилось патриотично. Хотелось бы, чтобы подобных фильмов было больше. Они сделают в миллион раз больше, чем поездки по музеям и прочим местам памяти. Я тоже ездила, но как-то не было ощущения связи времен, а при просмотре таких фильмов переживаешь за героев, даже страшно представить себя на их месте, через что они прошли. Эмоции это единственное, что работает.
5 ноября 2020, 14:41 Ответить
Эрика Ефременко 6 ноября 2020, 11:02
Оценка
Мне понравился фильм. Я зашла в кинотеатр с большими ожиданиями и вышла не разочарованной, несмотря на то, что трейлер немного спойлерит концовку...
Картина описывает героизм молодых людей во времена войны. Много показывают военные действия на фронте под Подольском. Взрывы и выстрелы, по классике, сопровождаются трогательной музыкой и пробили меня на слезу. Автор картины не забыл и про личный любовный фронт, который заставляет зрителя сопереживать героям.
В общем, кино соответствует золотой классике военных фильмов. Советую к просмотру и взрослым и маленьким. 😋
6 ноября 2020, 11:02 Ответить
Жанна Хворостова 7 ноября 2020, 16:34
Оценка
Фильм получился гораздо лучше, чем я себе могла представить. Актёры отыграли на ура, спецэффекты впечатляющие, да и в общем заметна кропотливая работа создателей картины.

Что мне очень понравилось, так это то, как достоверно передали всю обстановку того времени, это было довольно реалистично.

Я настоятельно рекомендую посмотреть это кино и пока он в прокате, увидеть его на большом экране
7 ноября 2020, 16:34 Ответить
Александра Шахматова 7 ноября 2020, 22:38
Оценка
Что я могу сказать об этом фильме? Вышла из кинотеатра я со слезами на глазах и с тяжестью в душе,но все равно советую сходить,так как фильм основан на реальных событиях,которые происходили во времена Великой Отечественной войны. Не представляю откуда у людей может быть столько сил и смелости. Если честно даже не знала про эту историю,даже стыдно стало,потому что о таких вещах должен знать каждый человек из постсоветского пространства.
Фильм смотрелся на одном дыхании,снят он качественно,глазу приятно,игра актеров отличная,а больше и желать нечего :)
7 ноября 2020, 22:38 Ответить
Александр Симоненко 8 ноября 2020, 13:05
в ответ на сообщение Эрика Ефременко от 6 ноября 2020, 11:02
насчет концовки - там история нашего государства ее спойлерит)
8 ноября 2020, 13:05 Ответить
majokow732 8 ноября 2020, 14:14
Оценка
Наши умеют снимать отличное кино про войну. Концовка была неожиданной, но это еще один плюс. Так как она отразила вообще всю суть того, что происходило на протяжении всего фильма.
А вообще, очень много деталей, которые заслуживают отдельного уважения, но раскрывать их не буду. Тут лучше 1 раз посмотреть, чем сто раз послушать. Рекомендую к просмотру.
8 ноября 2020, 14:14 Ответить
Ksenia Ignateva 8 ноября 2020, 22:23
Очень жаль молрдых ребят которые отдали свои жизни за родину! За Москву! Но ощущение не справедливости не покидает... это не Война это бойня.. ужасно.. больно смотреть... Стыдно должно быть правительсву ссср за такое...
8 ноября 2020, 22:23 Ответить
Наталия Петряшова 8 ноября 2020, 22:42
Оценка
Этот фильм должны смотреть и видеть ВСЕ! К своему стыду, я не знала про подвиг этих ребят, которые ценой своей жизни держали оборону! Конечно, таких героев было во время войны очень много и перед всеми-ними мы в неоплатном долгу! Спасибо вам за жизнь! Ваш подвиг на века! Весь фильм проревела!Ком в горле на протяжении всего фильма и после! Конечно, смотреть и видеть, что досталось мальчикам-очень больно! Что и пришлось пережить! Спасибо огромное всем создателям, а так же творческой группе, которая принимала участие в создании этого фильма! Такие фильмы должны смотреть ВСЕ! А я смотрела одна в зале! Жаль, что нынешнее поколение смотрит совсем другие фильмы. Поэтому и нет у большинства чувства патриотизма!
8 ноября 2020, 22:42 Ответить
Вячеслав Никулин 8 ноября 2020, 23:34
Фильм достойный. Сходить стоит. Неожиданно качественный.
8 ноября 2020, 23:34 Ответить
Алексей Ткачёв 9 ноября 2020, 09:57
Оценка
Великолепный фильм. Всё правда. Плакал весь фильм. Спасибо, братцы, вам за память о наших мальчишках, которые всего за несколько дней стали БЫЛИННЫМИ ГЕРОЯМИ. Низкий вам поклон!
9 ноября 2020, 09:57 Ответить
Лилия Деникина 10 ноября 2020, 17:22
Оценка
Сходила в прошлые выходные и вообще не пожалела! Снято очень качественно, в игру актёров веришь (Безруков - красавчик!), музыка тоже подстать.
По поводу историчности сильно судить не берусь, но всё выглядит более чем правдоподобно. Хотя, от историков в их разборах слышал примерно тоже самое.
По итогу - довольно хороший и патриотичный фильм о подвиге, про который мало кто рассказывал и показывал. Надеюсь, это не последний фильм от Шмелёва. Очень хочется, чтобы подобных фильмов у нас становилось только больше!
10 ноября 2020, 17:22 Ответить
Валентина Демина 11 ноября 2020, 08:34
Оценка
Отличный фильм, во всяком случае с точки зрения создания художественного образа... Всем, кто любит подобную тематику очень рекомендую.
11 ноября 2020, 08:34 Ответить
Павел Гранин 11 ноября 2020, 18:08
Оценка
Ерьмо редкостное.
11 ноября 2020, 18:08 Ответить
Павел Гранин 11 ноября 2020, 18:10
в ответ на сообщение Ангелина Борисенко от 4 ноября 2020, 14:32
Оценка
Дерьмо а не фильм. Музейная техника, дерьмовая игра актеришек.
11 ноября 2020, 18:10 Ответить
Павел Гранин 11 ноября 2020, 18:10
Оценка
Не трать время на эту бурду
11 ноября 2020, 18:10 Ответить
vano-bro 14 ноября 2020, 12:22
Фильм снят на отлично! Сцены, игра актеров, все реалистично и смотрится на одном дыхании ! Патриотичный фильм, который мой сын смотрел на одном дыхании!
14 ноября 2020, 12:22 Ответить
Белка Рыжая 14 ноября 2020, 17:42
Дерьмо последнее
14 ноября 2020, 17:42 Ответить
kamenevvs 14 ноября 2020, 23:45
Оценка
Фильм просто потрясающий! На данный момент он лучший из всего, что было снято о Войне за всё постсоветское время. Хороши все, но Безруков просто прекрасен. Мадянов наконец-то замечательную роль играл и замечательно же с ней справился. Ещё пара таких ролей и он будет полностью реабилитирован. Низкий поклон многоуважаемому Игорю Станиславовичу за его великий труд!
14 ноября 2020, 23:45 Ответить
qmkssrurpzbzed 16 ноября 2020, 11:50
Оценка
Военный фильм, который за последнее время действительно порадовал. Наконец-то не приукрасили историю, а выложили как было на самом деле. Очень крутая картинка и сюжет. А актеры можно сказать прожили эту историю.
16 ноября 2020, 11:50 Ответить
o4buxtlyuymntm7y 16 ноября 2020, 12:00
Оценка
Фильм, который очень зацепил. Равнодушным мало кто останется. Актеры постарались донести до зрителя все эмоции, что невольно веришь в их боль. Сюжет отлично продумали, что не дает заскучать. Режиссер молодец, что не стал выдумывать, а снял по исторической хронологии.
16 ноября 2020, 12:00 Ответить
vladsmirn91 16 ноября 2020, 12:32
Оценка
На редкость хороший военный фильм. Последнее время с военным жанром у нас не очень складывалось, но здесь видно постарались от души, да и сняли к такой важной годовщине, 75 лет Победы. Актеров подобрали очень гармонично, тем более молодые курсанты порадовали. Безруков очень хорошо сыграл, но при этом не затмил собой молодых актеров, что очень важно. И даже были иногда забавные моменты, которые отлично вписались. Советую посмотреть, равнодушными точно не останетесь.
16 ноября 2020, 12:32 Ответить
Галя Криворукова 16 ноября 2020, 17:09
Оценка
Ходила на этот фильм еще в день премьеры, так как слышала про него еще весной, и ждала выхода. И не зря. Фильм действительно сильный. Я не сдерживала слез. Война показана честно, без прекрас. И снята картина отлично, что редкость для нашего кинематографа.

А вот что говорил про картину продюсер Игорь Угольников: «В фильме "Подольские курсанты" не просто настоящие танки и вооружение, там настоящее всё. Всю оборону мы снимали на том самом месте. Финальный бой мы нашли в архиве. Нам попалась трофейная карта, согласно которой 16 октября немцы пустили 14 танков с обратной стороны. Такое у меня отношение, я снимал эмоциональное кино и заставлял всю группу так работать. Понимал – мы должны снять фильм таким образом, чтобы он мог достойно встать на одну полку с такими советскими лентами о войне, как, например, "Они сражались за родину".
16 ноября 2020, 17:09 Ответить
viktoria.antonova.07 18 ноября 2020, 23:20
Сегодня ходила на этот фильм (18.11.20)
Он просто бомбезный! Концовка вообще неожижанная...Всем рекомендую!!!!😁
18 ноября 2020, 23:20 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 21 ноября 2020, 23:14
Оценка
Очень хороший фильм!!! Спасибо режиссеру, актерам за прекрасную работу!! Доброта, любовь, преданность, дружба, честь, смелость. Побольше таких фильмов. Рекомендую!!
21 ноября 2020, 23:14 Ответить
poshehonec 23 ноября 2020, 00:28
Умеют наши про войну снимать! Динамичный, патриотичный, трагичный и отличный!
23 ноября 2020, 00:28 Ответить
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