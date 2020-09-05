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Осеню 1941 года тысячам совсем юных курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ было приказано сдержать подступающих все ближе к Москве фашистов. Эти ребята должны были стать командирами Красной армии, которые приведут страну к победе в Великой Отечественной войне, но для большинства из них жестокость и кровопролитие на Ильинском рубеже стали последним, что они увидели в своей короткой жизни. Существует распространенное мнение, что любое историческое кино – это способ…