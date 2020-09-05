Осеню 1941 года тысячам совсем юных курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ было приказано сдержать подступающих все ближе к Москве фашистов. Эти ребята должны были стать командирами Красной армии, которые приведут страну к победе в Великой Отечественной войне, но для большинства из них жестокость и кровопролитие на Ильинском рубеже стали последним, что они увидели в своей короткой жизни. Существует распространенное мнение, что любое историческое кино – это способ…
Хорошо, что снимают такое кино, СПАСИБО ВСЕЙ КОМАНДЕ!!! Не дают забыться подвигу, помогают рассказывать молодому поколению!
Во-первых, невероятный актерский состав. Он не тривиален, большинство актеров не входят в узнаваемый звездный состав, ну по крайней мере по моему ощущению. Я по крайней мере не заметил, например, что вчерашний герой-любовник из сериала про полицейских (наверное все поняли о ком речь), скажем, надел солдатскую форму и пошёл на войну.
Во-вторых, фильм проработан до мелочей. Также очень порадовали съемки атак и сражений, выглядит очень реалистично и правдиво. Каскадерам за работу можно поставить твёрдую пять.
Именно поэтому советую фильм к просмотру. Уверен, что не пожалеете, если посмотрите.
Картина описывает героизм молодых людей во времена войны. Много показывают военные действия на фронте под Подольском. Взрывы и выстрелы, по классике, сопровождаются трогательной музыкой и пробили меня на слезу. Автор картины не забыл и про личный любовный фронт, который заставляет зрителя сопереживать героям.
В общем, кино соответствует золотой классике военных фильмов. Советую к просмотру и взрослым и маленьким. 😋
Что мне очень понравилось, так это то, как достоверно передали всю обстановку того времени, это было довольно реалистично.
Я настоятельно рекомендую посмотреть это кино и пока он в прокате, увидеть его на большом экране
Фильм смотрелся на одном дыхании,снят он качественно,глазу приятно,игра актеров отличная,а больше и желать нечего :)
А вообще, очень много деталей, которые заслуживают отдельного уважения, но раскрывать их не буду. Тут лучше 1 раз посмотреть, чем сто раз послушать. Рекомендую к просмотру.
По поводу историчности сильно судить не берусь, но всё выглядит более чем правдоподобно. Хотя, от историков в их разборах слышал примерно тоже самое.
По итогу - довольно хороший и патриотичный фильм о подвиге, про который мало кто рассказывал и показывал. Надеюсь, это не последний фильм от Шмелёва. Очень хочется, чтобы подобных фильмов у нас становилось только больше!
А вот что говорил про картину продюсер Игорь Угольников: «В фильме "Подольские курсанты" не просто настоящие танки и вооружение, там настоящее всё. Всю оборону мы снимали на том самом месте. Финальный бой мы нашли в архиве. Нам попалась трофейная карта, согласно которой 16 октября немцы пустили 14 танков с обратной стороны. Такое у меня отношение, я снимал эмоциональное кино и заставлял всю группу так работать. Понимал – мы должны снять фильм таким образом, чтобы он мог достойно встать на одну полку с такими советскими лентами о войне, как, например, "Они сражались за родину".
Он просто бомбезный! Концовка вообще неожижанная...Всем рекомендую!!!!😁
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