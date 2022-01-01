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Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
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Екатерина Редникова
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Дата рождения
17 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Екатерина Редникова
Родилась 17 мая 1973 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Екатерина Редникова
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.0
Беги!
детектив, боевик
2016, Россия
7.0
Ч/Б
драма, комедия
2014, Россия
5.0
Дом
драма
2011, Россия
7.0
Правосудие волков
мистика, драма
2010, Россия
6.0
Тот, кто гасит свет
триллер, криминал
2008, Россия
7.0
Подарок Сталину
драма
2008, Россия / Казахстан
6.0
Наследники
драма
2008, Россия
6.0
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