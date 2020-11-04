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Вадим Шмелев
Вадим Шмелев
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Вадим Шмелев
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Дата рождения
30 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Тула, СССР
Биография Вадима Шмелева
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Фильмография Вадима Шмелева
Подольские курсанты
военный, исторический, драма
2020, Россия
7.0
ССД
триллер, ужасы
2008, Россия
7.0
Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик
2007, Россия
6.0
Обратный отсчет
боевик, криминал, триллер
2006, Россия
7.0
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На защите столицы: в прокат выходит военная драма «Подольские курсанты»
Бюджет ленты составил 450 млн рублей.
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4 ноября 2020 12:48
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