Полярная история, 2007

Это трогательная история двух друзей, белого медвежонка Нану и маленького моржа Сила. Эти два «гиганта Севера» теряют их красивый, скованный льдом мир, и должны бороться, чтобы найти способы выжить. Их история - это история непотопляемой семейной преданности, храбрости, жизни, полной отчаянной борьбы за существование.

Ошеломляюще эмоциональное изображение опасностей, подстерегающих друзей и красоты одного из самых таинственных и внушающих страх мест на нашей планете. Белые медведи и моржи окружены прозрачными плавучими льдинами, осторожными чайками, изящными нарвалами - «единорогами» Севера - быстрыми как тени белыми лисами. Детеныш и щенок начинают исследовать их замороженный мир, где они обнаруживают невероятное множество удивительных вещей и событий.