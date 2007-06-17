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Полярная история Полярная история
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Arctic Tale

Полярная история, 2007

2007 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Это трогательная история двух друзей, белого медвежонка Нану и маленького моржа Сила. Эти два «гиганта Севера» теряют их красивый, скованный льдом мир, и должны бороться, чтобы найти способы выжить. Их история - это история непотопляемой семейной преданности, храбрости, жизни, полной отчаянной борьбы за существование.

Ошеломляюще эмоциональное изображение опасностей, подстерегающих друзей и красоты одного из самых таинственных и внушающих страх мест на нашей планете. Белые медведи и моржи окружены прозрачными плавучими льдинами, осторожными чайками, изящными нарвалами - «единорогами» Севера - быстрыми как тени белыми лисами. Детеныш и щенок начинают исследовать их замороженный мир, где они обнаруживают невероятное множество удивительных вещей и событий.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 17 июня 2007
Возраст 12+
Режиссер
Адам Рэвеч
В ролях
Куин Латифа
Куин Латифа
Престон Бэйли
Престон Бэйли
Катрина Агейт
Квеси Боаке
Изабелла Пешардт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полярная история 2 постера
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Полярная история
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