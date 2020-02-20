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Зов предков Зов предков
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The Call of the Wild Зов предков 2020 / США
8.4 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о мультфильме «Зов предков»

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Наша рецензия

Конец девятнадцатого века, золотая лихорадка завладела умами тысяч людей, отправившихся на север работать на приисках. Спрос рождает предложение: искателям понадобились сильные ездовые собаки, ценник на которых вырос в несколько раз. Безобидного и здорового Бэка, который жил на ранчо на юге, похищают из дома и увозят на холодную Аляску, по пути усмиряя его ударами палкой. Испуганный пес впервые узнает, что такое снег, сразу по прибытии оказавшись в почтовой упряжке. Он быстро добивается…

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Илья Данцкер 20 февраля 2020, 12:56
Без негров, разумеется, никуда! Бэка тогда уж тоже надо было трёхногим пуделем каким-нибудь сделать, и в напарники ему определить задиристую кошку 😼
20 февраля 2020, 12:56 Ответить
zatsepina2809 21 февраля 2020, 10:25
Фильм понравился, сопереживаешь вместе с героем, в то же время начинаешь задумываться о своих предках. Больше что удивило это то, как построена мимика собаки, которая не выглядит мультяшной и как по-настоящему переданы все повадки животного.
21 февраля 2020, 10:25 Ответить
Наталья Путилина 24 февраля 2020, 21:07
Оценка
Случайно наш выбор пал на этот фильм. Ни трейлера, ни просто о том, что идёт в кинотеатре такой мы не знали. Хотели на фильм "Джентельмены" сходить, но при покупке билетов онлайн произошёл сбой интернета и наши места оказались забронированы,купить их стало нельзя...И вдруг этот фильм. Решили - идём!
Фильм снят красиво , захватывающий, переживательный.
Нам понравился.
Просто рекомендуем. Можно с детьми сходить, посмотреть. Думаю, будет интересно и воспитательно, без лишних слов, повесть -легенда о вечном, о доброте, смелости, дружбе, человечности.
24 февраля 2020, 21:07 Ответить
Кирилл Серебрюков 26 февраля 2020, 14:35
Оценка
Хороший фильм. Напомнил фильм Белый Плен.
26 февраля 2020, 14:35 Ответить
vvalentina82 28 февраля 2020, 08:20
Супер фильм!Очень понравился!Бэк собака👏👏👏
28 февраля 2020, 08:20 Ответить
Ваня Романюк 29 февраля 2020, 15:08
Оценка
Офигенный фильм!!!!
Перед фильмом думал, что будет банально, НО ошибался. Фильм во всей красоте отобразил природный мир. Сюжет не то чтобы бомба, но хорош. Отображение красот природы 100 из 10. Правда не для всех подойдёт, (Спойлер): так как всё-таки грустноват и хорошо показывает людей со всех сторон. Вывод: тебе точно следует сходить одному
29 февраля 2020, 15:08 Ответить
narbecova86 2 марта 2020, 10:04
Оценка
Фильм хороший. Ходили всей семьёй. Правда младший, ему 6лет, в конце уже ерзал на кресле..🙈 И старшим по 13,14 лет очень понравился..
2 марта 2020, 10:04 Ответить
ekaterina_sopran 5 марта 2020, 09:42
Оценка
Сюжет средненький,графические герои это ужас,ограничение 6+ логично,интересно будет детям лет до 10
5 марта 2020, 09:42 Ответить
Юлия Джульетта 10 марта 2020, 01:10
Оценка
Мультяшные звери отбили все желание смотреть фильм ((
10 марта 2020, 01:10 Ответить
Андрей 4 июня 2020, 11:37
Оценка
хороший, в целом добрый фильм.
напомнил наш "Белый Бим, черное ухо" ;)) или Бетховена(мистер Мюсля из Аббатства чем то похож на злюку из Бетховена ;))
прекрасный и ровный сюжет по великому Лондону!
как же приятно смотреть на Форда, классный актёр.
очень смущает два момента - афроамериканец(и хорошой актёр Омар), хотя скорее всего это русский креол ;)) (после продажи Аляски америкосам там жило не мало русских и креолов)
и второе, что смущает, компьютерная графика и мимика животных ;((
очень здорово "прорисованы" манеры и движение собак, но Бетховен или Бим всё равно живее!
8 баллов из 10ти!
4 июня 2020, 11:37 Ответить
Антон Шипицын 29 января 2021, 18:53
Пёс лучший! 😍
29 января 2021, 18:53 Ответить
Мария Левченко 25 июля 2021, 16:33
Оценка
Отличный и трогательный фильм, графики только многовато и ее видно
25 июля 2021, 16:33 Ответить
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