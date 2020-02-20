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Конец девятнадцатого века, золотая лихорадка завладела умами тысяч людей, отправившихся на север работать на приисках. Спрос рождает предложение: искателям понадобились сильные ездовые собаки, ценник на которых вырос в несколько раз. Безобидного и здорового Бэка, который жил на ранчо на юге, похищают из дома и увозят на холодную Аляску, по пути усмиряя его ударами палкой. Испуганный пес впервые узнает, что такое снег, сразу по прибытии оказавшись в почтовой упряжке. Он быстро добивается…