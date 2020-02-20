Конец девятнадцатого века, золотая лихорадка завладела умами тысяч людей, отправившихся на север работать на приисках. Спрос рождает предложение: искателям понадобились сильные ездовые собаки, ценник на которых вырос в несколько раз. Безобидного и здорового Бэка, который жил на ранчо на юге, похищают из дома и увозят на холодную Аляску, по пути усмиряя его ударами палкой. Испуганный пес впервые узнает, что такое снег, сразу по прибытии оказавшись в почтовой упряжке. Он быстро добивается…
Фильм снят красиво , захватывающий, переживательный.
Нам понравился.
Просто рекомендуем. Можно с детьми сходить, посмотреть. Думаю, будет интересно и воспитательно, без лишних слов, повесть -легенда о вечном, о доброте, смелости, дружбе, человечности.
Перед фильмом думал, что будет банально, НО ошибался. Фильм во всей красоте отобразил природный мир. Сюжет не то чтобы бомба, но хорош. Отображение красот природы 100 из 10. Правда не для всех подойдёт, (Спойлер): так как всё-таки грустноват и хорошо показывает людей со всех сторон. Вывод: тебе точно следует сходить одному
напомнил наш "Белый Бим, черное ухо" ;)) или Бетховена(мистер Мюсля из Аббатства чем то похож на злюку из Бетховена ;))
прекрасный и ровный сюжет по великому Лондону!
как же приятно смотреть на Форда, классный актёр.
очень смущает два момента - афроамериканец(и хорошой актёр Омар), хотя скорее всего это русский креол ;)) (после продажи Аляски америкосам там жило не мало русских и креолов)
и второе, что смущает, компьютерная графика и мимика животных ;((
очень здорово "прорисованы" манеры и движение собак, но Бетховен или Бим всё равно живее!
8 баллов из 10ти!
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