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Зов предков Зов предков
Киноафиша Фильмы Зов предков Зов предков, 2020: актеры и роли
The Call of the Wild Зов предков 2020 / США
8.4 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Зов предков, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Сандерс Крис Сандерс Chris Sanders
В ролях
Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Брэдли Уитфорд Брэдли Уитфорд Bradley Whitford Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Дэн Стивенс Дэн Стивенс Dan Stevens Уэс Браун Уэс Браун Wes Brown Кара Ги Кара Ги Cara Gee Джин Луиса Келли Джин Луиса Келли Jean Louisa Kelly Омар Си Омар Си Omar Sy Колин Вуделл Колин Вуделл Colin Woodell
Праведник
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