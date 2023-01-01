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Зов предков
Зов предков, 2020: актеры и роли
The Call of the Wild
Зов предков
2020 / США
Трейлер
8.4
Оцените
116
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Зов предков, 2020: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Сандерс
Chris Sanders
В ролях
Карен Гиллан
Karen Gillan
Брэдли Уитфорд
Bradley Whitford
Харрисон Форд
Harrison Ford
Дэн Стивенс
Dan Stevens
Уэс Браун
Wes Brown
Кара Ги
Cara Gee
Джин Луиса Келли
Jean Louisa Kelly
Омар Си
Omar Sy
Колин Вуделл
Colin Woodell
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Непослушная
Отзывы
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