Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Просто — о сложном: на пальцах разбираем истинный смысл «Матрицы» для тех, кто не смотрел или уже забыл
«Москва слезам не верит» могла выйти без песни «Александра» и без Веры Алентовой: 7 фактов о фильме, которые мало кто знает
«Твой дом — турьма!»: вспоминаем 10 цитат Папанова, которые сделали «Берегись автомобиля» культовой комедией
«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН
«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе
Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)
Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Чересчур звездный каст и этот режиссер в титрах: как еще до просмотра понять, что фильм плохой — зрители назвали 10 лайфхаков
