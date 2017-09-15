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Нищеброды Нищеброды
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Нищеброды, 2017

2017 / Россия
3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Факты О фильме

- «Нищеброды» - это второй фильм кинокомпании Сергея Безрукова

- Безруков сыграл не только эпизодическую роль в картине, но и выступил ее продюсером

- Режиссер фильма Анна Матисон - супруга Сергея Безрукова

Артём и Слава — студенты МГУ, один учится на историческом факультете, другой — на физическом. У них нет денег, нет связей, нет родственников, кроме бабушек, исправно высылающих половину своей пенсии, — но есть молодость, радость жизни, чувство юмора и надежда на то, что уж они-то точно «прорвутся», и у них всё будет хорошо. При таком раскладе можно прожить даже на стипендию. Всё было бы прекрасно, если бы в один день перед студентами не встала, казалось бы, простая задача: добыть за две недели 40 тысяч рублей, чтобы участвовать в конкурсе проектов Роскосмоса с собственной перспективной разработкой. Казалось бы, смешные деньги для такого города, как Москва. Но совершенно не смешные для нищих студентов — второкурсников.

3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Режиссер
Анна Матисон
Анна Матисон
В ролях
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Евгений Кулик
Евгений Кулик
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Мария Дудкевич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нищеброды 1 постер
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