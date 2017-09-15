Нищеброды, 2017

Артём и Слава — студенты МГУ, один учится на историческом факультете, другой — на физическом. У них нет денег, нет связей, нет родственников, кроме бабушек, исправно высылающих половину своей пенсии, — но есть молодость, радость жизни, чувство юмора и надежда на то, что уж они-то точно «прорвутся», и у них всё будет хорошо. При таком раскладе можно прожить даже на стипендию. Всё было бы прекрасно, если бы в один день перед студентами не встала, казалось бы, простая задача: добыть за две недели 40 тысяч рублей, чтобы участвовать в конкурсе проектов Роскосмоса с собственной перспективной разработкой. Казалось бы, смешные деньги для такого города, как Москва. Но совершенно не смешные для нищих студентов — второкурсников.