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Постер фильма Бледнолицый лжец
4.9
Киноафиша Фильмы Бледнолицый лжец
4.9

Бледнолицый лжец

, 2001
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Бледнолицый лжец
4.9

О фильме

Неудачливый журналист и литератор Апполон Игнатьевич Иванов (Сергей Безруков) растранжирил все сбережения, но быстро сообразил, как пополнить пустой кошелек. Он написал богатому дядюшке в Кострому, что собирается жениться и очень нуждается в материальной поддержке. Растроганный родственник тут же помогает племяннику. Тогда Апполон понял, что нашел золотую жилу и начал заваливать доброго дядю слезливыми письмами с просьбой дать денег. Но однажды костромич решает лично навестить Иванова… Как предприимчивый мошенник выкрутится из несуществующих семейных проблем? Приятного просмотра!

В ролях

Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Александр Головин
Александр Головин
Анна Самохина
Анна Самохина
Юрий Думчев
Олег Лопухов
Режиссер Виталий Москаленко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2001

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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