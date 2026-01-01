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Неудачливый журналист и литератор Апполон Игнатьевич Иванов (Сергей Безруков) растранжирил все сбережения, но быстро сообразил, как пополнить пустой кошелек. Он написал богатому дядюшке в Кострому, что собирается жениться и очень нуждается в материальной поддержке. Растроганный родственник тут же помогает племяннику. Тогда Апполон понял, что нашел золотую жилу и начал заваливать доброго дядю слезливыми письмами с просьбой дать денег. Но однажды костромич решает лично навестить Иванова… Как предприимчивый мошенник выкрутится из несуществующих семейных проблем? Приятного просмотра!