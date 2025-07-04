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Танос, золото вместо пуль и кукла-Галустян: Канделаки представила российскую «Игру в кальмара» — и вы не угадаете, кто сыграл Ки Хуна

4 июля 2025 09:25
Танос, золото вместо пуль и кукла-Галустян: Канделаки представила российскую «Игру в кальмара» — и вы не угадаете, кто сыграл Ки Хуна

Скрестили пальчики и ждем полноценный сезон.

После объективно не самой шедевральной концовки третьего сезона «Игры в кальмара» Тина Канделаки решила напомнить миру о своей версии культового корейского сериала. Конечно, пока что это лишь шутка — но кто знает, вдруг через годик-другой и правда увидим нечто подобное на ТНТ или в онлайн-кинотеатрах?

Итак, в российской «Игре в кальмара», где главный продюсер, очевидно, Канделаки, в центре сюжета — Михаил Галустян и Тимур Бадрутдинов. Только вместо безысходности и смертей — юмор и золото.

Первая игра знакома всем: нужно стоять неподвижно, пока играет зловещая песенка… но теперь песня — это хит Галустяна в образе Супер Жорика, поющего хит «Вай мама, кто это». Кукла, вы наверняка догадались, тоже не кукла, а огромная механическая голова Галустяна.

Тот, кто дернулся под «Вай мама» — не получит пулю, как в оригинале. Игрок просто рассыпается в пыль… золотую! Почти как после щелчка Таноса — только красиво и стильно.

Очевидно, что медиаменджер на волне хайпа финала «Кальмара» просто напомнила россиянам о своей новогодней комедии «СамоИрония судьбы» (именно там и был впервые показан этот гэг), но судя по тому, как весело на это реагируют зрители, у Тины и компании мог бы получиться настоящий хит.

Ну а что — Галустян, Бадрутдинов и чуть-чуть корейского пафоса, приправленного золотым во всех смыслах юмором — вот вам и новый лидер по просмотрам. Вы бы хотели такую «Игру в кальмара»?

Ранее мы писали: Уже все выучили — Нам Гю, а не Нам Су: но на эти 7 вопросов по «Игре в кальмара» ответят лишь внимательные (тест)

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press, «Игра в кальмара», кадр Youtube 'Super Жorik'
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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