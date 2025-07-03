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Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг

3 июля 2025 20:32
Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг

И главное — никакой Бэллы Рэмси.

В мире, где любая история про зомби кажется уже пережёванной, вдруг появляется нечто свежее, странное и тревожно-сказочное. Дочь Стивена Спилберга Дестри Эллин дебютирует как режиссёр в хорроре «Одни из нас». И нет, речь не про очередную попытку экранизировать культовую игру, как то сделали HBO.

Что за фильм

Очередное чудо локализации, в котором Спилберг превращает постапокалипсис в гриммовскую сказку с флером «Гензель и Гретель», только с автоматами, сиротами и коварными взрослыми, которых сам вирус превратил в монстров.

Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг

Инфекция здесь действует как будто по воле злого волшебника: болеют взрослые, а дети — переносчики вируса, выжившие и напуганные. Главная героиня, Мэри, сбегает из лагеря для заражённых и находит себе подобных — девочку, снующую за ней по пятам, и подростков без будущего и надежды.

Пытаясь добраться до спасительной границы, они попадают в глухую ферму, где их встречает Клара. Словно добрая ведьма. Или, скорее, как ведьма, маскирующаяся под добрую. С печеньем, молоком и винтовкой за спиной.

Кто в ответе за ленту

Мишель Докери, которую мы привыкли видеть в корсетах «Аббатства Даунтон», внезапно играет опасную даму. Её Клара — это ужас во плоти.

Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг

У Спилберг-младшей пока только набивается рука, но фильм снят грамотно, картинка и атмосфера затягивают. Из-за малого хронометража страдает только сценарий, ведь нам не объясняют, как работает вирус и почему взрослые сходят с ума выборочно.

Почему одни взрослеют нормально, а другие становятся хищниками? Почему кто-то из взрослых вдруг не заражён? Этих ответов нет — и это расстраивает.

Зато есть неплохой каст: Джанкарло Эспозито, зловещий и сдержанный, и молодые актёры, которые могли бы раскрыться ярче — если бы у фильма было чуть больше времени. 94 минуты — слишком короткий срок, чтобы проникнуться судьбами героев.

Джоэла заменили на девушку, вместо Элли толпа детей: вышла новая экранизация «Одни из нас» от Спилберг

Мы не успеваем полюбить местную Элли, других деток и женскую вариацию Джоэла, а значит, не слишком-то и переживаем, если что-то пойдёт не так.

Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет. Девочкам — красивые мальчики, мальчикам — хтонь и кровь: в топ-3 аниме от Медведевой нет «Ван-Пис», да и «Атаку титанов» не ищите.

Фото: Кадр из сериала «Одни из нас», фильма «Одни из нас» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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