Танос, волновайся: Marvel представили нового злодея, и на его фоне меркнет даже Доктор Дум

Его все ждали еще в сериале про Ванду и Вижна.

Если Танос — это апокалипсис, который можно остановить, то Мефисто — это сама концепция греха, которую нельзя победить. В комиксах Marvel он давно занимает нишу демонического манипулятора, и с появлением в сериале «Железное сердце» стало ясно: в MCU теперь есть персонаж, которому не нужны Камни Бесконечности. Он уже всемогущ — по-своему.

Зачем оружие, когда есть сделки

Танос выигрывает силой. Его логика — взять все силой, Доктор Дум планирует поработить, чтобы править лично. Мефисто в исполнении звезды «Бората» Саши Барон Коэна — совсем другая плоскость.

Он не вступает в бой, он предлагает сделку, точно зная, чего хочет человек. Он манипулирует, соблазняет, ломает человека изнутри. Он способен мгновенно подчинить разум, изменить законы пространства, оживить мёртвого. Ни Перчатка, ни Камни, ни артефакты ему не нужны, его сила выходит за рамки.

С кем сравнится по силе

По масштабам влияния Мефисто ближе к таким концептуальным персонажам, как Смерть или Вечность. У Танос хотя бы была цель, у Галактуса, Дума и даже Канга тоже. Мефисто же получает удовольствие от самого процесса подчинения.

Он не уничтожает половину Вселенной, но разрушает людей изнутри — и делает это с неприкрытым удовольствием.

Часовой и Галактус нервно курят в углу

Многие фанаты ждут схватки Мефисто со Стрэнджем или Доктором Думом, но герой вряд ли будет сражаться своими силами. Зачем биться с кем-то, если можно немного повлиять на Часового, и вот и без этого эмоционально сломленный Супермен сражается на твоей стороне. Напомним, что это существо разрушительной мощи, способное стереть Мстителей одним взглядом.

Мефисто — враг, которого нельзя победить кулаками. Его нужно перехитрить, но сделать это будет ой как непросто, учитывая, что команды героев постоянно спорят между собой.

«Вернулись к истокам»: «Железное сердце» оказалось напрямую связано с первым «Железным человеком» — теперь сериал хвалят даже хейтеры.