Хотели «как у Pixar» и крупно опозорились: от худшего мульта в истории Disney воротят нос и взрослые, и дети — ничего хуже за 20 лет не сняли

А ведь задумка у мультфильма просто замечательная.

Если верить обозревателям портала Collider, то самым провальным мультфильмом Disney за всю историю студии стал «Цыплёнок Цыпа» (Chicken Little, 2005). В их большом рейтинге всех анимационных фильмов студии он занял ровно 61 место из 61 возможного — абсолютный лидер со знаком минус.

Но что же пошло не так?

Начало 2000-х стало для Disney странным временем: студия спешно прощалась с классической рисованной анимацией и пыталась доказать, что тоже умеет делать крутое 3D, как Pixar. Но вместо магии вышел странный гибрид семейной драмы и внезапной инопланетной комедии. Персонажи не запомнились, мерч не продаётся, а в парках Disney героя «Цыплёнка Цыпы» не встретишь даже с лупой.

Критики и зрители сошлись: фильм не то, что не удался — он почти что исчез из памяти фанатов. И пусть режиссёр Марк Диндал подарил миру шикарного «Дорогу на Эльдорадо», тут его шутки и стиль споткнулись о сырое 3D.

Вот так «Цыплёнок Цыпа» стал худшим мультом Disney — хоть где-то он первый! Пускай и с конца.

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